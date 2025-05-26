Люди поют молитвы у дома Эльдара Рязанова в самом центре Самары

Улица Фрунзе, 120 – этот адрес в самом центре Самары знают почти все. Место это историческое, в двух шагах от Самарской филармонии и от дома, где жил великий писатель Алексей Толстой. Корреспондент "Дни.ру" побывал здесь...

Этот особняк — памятник архитектуры регионального значения — был построен в 1899-1902 годах для штабс-капитана Н.И. Залесова. Здесь, на первом этаже, будущий великий режиссер Эльдар Рязанов провел первый месяц своей жизни в 1927 году, а затем вернулся сюда в 1941 году во время эвакуации, проведя военные годы в небольшой комнате коммунальной квартиры. Сегодня в этом здании расположен музей Рязанова , бережно хранящий память о его детстве.

Самара была значимым местом и для других титанов искусства: художника Ильи Репина, который черпал вдохновение в волжских пейзажах, или для легендарного Владимира Высоцкого, чьи редкие, но яркие выступления в Куйбышеве навсегда остались в памяти горожан. Об этом теперь рассказывает музей Высоцкого в Самаре, однако уже в другом доме, но расположенном также в центре города.

А на доме 120 по улице Фрунзе несколько лет назад появилась мемориальная доска, свидетельствующая, что именно здесь родился и жил Эльдар Рязанов. Она была открыта 10 сентября 2016 года. Вблизи и от этой доски, и от самого дома люди постоянно и оживленно поют молитвы.

Этот дом давно стал настоящей туристической достопримечательностью — его показывают и пассажирам проплывающих рядом теплоходов, и просто сюда постоянно стекается народ. Все хотят увидеть, где родился и жил выдающийся кинорежиссер, чьи фильмы стали классикой, особенно — двухсерийная комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» . А те самые молитвы звучат потому, что через дорогу от этого дома здесь находится старинный Римско-католический храм Пресвятого Сердца Иисуса, известный как Польский костел. Его неоготическая архитектура привлекает паломников и туристов, которые приходят сюда помолиться, и порой их пение мгновенно разносится по улице, достигая того самого здания, где прошли первые дни Рязанова.

Возможно, в будущем памятной доски на фасаде этого дома удостоятся совсем другие люди…