Сам Александр Розенбаум сразил всех высочайшей истиной о любви. Она одна на миллион

Высшая всенародная любовь пришла к поющему медику достаточно поздно. К этому привели его жизненные откровения, которые он выражал через свои песни и шоу-программы. На рубеже XX и XXI веков его поэтически-музыкальные строки были впервые осмыслены всем миром и связали людей в Прибалтике, в России, в Америке, в СНГ и даже в азиатских странах.
Зрелые идеи этого еврейского гения стали недосягаемой вершиной для каждого слушателя, не считая самых отвязных хейтеров. Песенные формулировки Александра Розенбаума о вечных вопросах любви, о ее смысле и ценностях человеческого бытия, не теряют взрывной энергии и теперь, во второй четверти XXI века. Его спасительное творчество души не похоже на другие сбалансированной комбинацией врачебной проницательности, поэтической исповедальности, жизненной правды и музыкального мастерства.
Вопреки тому, что шоумен Александр Розенбаум был зачат и родился почти сто лет назад, его многочисленные шедевры остаются вечно актуальными и прямо сейчас. Особенно его искусные слова, которыми врачеватель тел и душ говорил о высочайшем принципе любви, который позволяет постичь все ее грани:
“Если ты любишь своих детей, то подумай о других хоть иногда…
Если ты любишь отца и мать, то подумай о перепуганных стариках…
Если ты любишь своих друзей, то подумай: нет ли среди них кого,
Кто по воле судеб и чужих кошельков оказался на другой стороне”.
Безусловно, даже жизненных откровений еврея Розенбаума будет не хватать для того, чтобы внезапно сломать всю систему жизни и полностью ликвидировать поверхностные выводы о любви: это естественно для современного человека. Однако сделать лишний шаг к осмыслению этого актуального вопроса не будет ошибкой: современным людям любой профессии привычно ненавидеть и гримасничать из-за такого безудержного количества бездумных инцидентов, что именно эту поэтическую мысль наверняка во всех случаях надо признать как одну на миллион.