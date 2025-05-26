Наверняка все люди в мире знают, кто такой Александр Розенбаум, известный российский врач, певец, поэт и музыкант, родившийся в еврейской семье в середине давно минувшего XX века. В детстве он хотел стать геологом, а в юности занял почетную должность врача скорой помощи. Он отдал часть жизни медицине, где буквально вырывал людей из лап старухи с косой. Например, спас жизнь одного из лучших гримеров "Ленфильма" Алексея Грибова. И только лишь в зрелом возрасте он внес несравненный вклад в развитие песенного искусства, создавая такие уникальные поэтические тексты и музыкальные образы, что даже сегодня не под силу никому.

Высшая всенародная любовь пришла к поющему медику достаточно поздно. К этому привели его жизненные откровения, которые он выражал через свои песни и шоу-программы. На рубеже XX и XXI веков его поэтически-музыкальные строки были впервые осмыслены всем миром и связали людей в Прибалтике, в России, в Америке, в СНГ и даже в азиатских странах.

Зрелые идеи этого еврейского гения стали недосягаемой вершиной для каждого слушателя, не считая самых отвязных хейтеров. Песенные формулировки Александра Розенбаума о вечных вопросах любви, о ее смысле и ценностях человеческого бытия, не теряют взрывной энергии и теперь, во второй четверти XXI века. Его спасительное творчество души не похоже на другие сбалансированной комбинацией врачебной проницательности , поэтической исповедальности , жизненной правды и музыкального мастерства .

Вопреки тому, что шоумен Александр Розенбаум был зачат и родился почти сто лет назад, его многочисленные шедевры остаются вечно актуальными и прямо сейчас. Особенно его искусные слова, которыми врачеватель тел и душ говорил о высочайшем принципе любви, который позволяет постичь все ее грани:

“Если ты любишь своих детей, то подумай о других хоть иногда…

Если ты любишь отца и мать, то подумай о перепуганных стариках…

Если ты любишь своих друзей, то подумай: нет ли среди них кого,

Кто по воле судеб и чужих кошельков оказался на другой стороне”.

Безусловно, даже жизненных откровений еврея Розенбаума будет не хватать для того, чтобы внезапно сломать всю систему жизни и полностью ликвидировать поверхностные выводы о любви: это естественно для современного человека. Однако сделать лишний шаг к осмыслению этого актуального вопроса не будет ошибкой: современным людям любой профессии привычно ненавидеть и гримасничать из-за такого безудержного количества бездумных инцидентов, что именно эту поэтическую мысль наверняка во всех случаях надо признать как одну на миллион.