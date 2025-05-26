Именно Брюс Ли открыл всем глаза на главное в жизни. Усвойте отныне и навек

Однако окончательное признание пришло к легенде значительно позже. К этому привели его жизненные лайфхаки, которые он выражал через публичные выступления и тексты. В середине XX века его стильные цитаты были впервые представлены миру и мигом разошлись по странам Европы, Азии, Северной Америки и даже Африки.
Осмысленные идеи этого гонконгско-американского гения стали ни с чем не сравнимой изюминкой для каждого поклонника, не считая самых непробиваемых. Цитируемые фразы Брюса Ли о вечных вопросах и о смысле и ценностях человеческого существования, не теряют своей мощности и в нашем XXI веке. Его адаптивное изложение не похоже на другие гармоничным союзом практического дзен-буддизма, взрывной динамики, холодного расчета и поэтической грации.
Несмотря на то, что Брюс Ли жил и вел свою деятельность почти столетие назад, его многочисленные труды остаются вечно "в тему" и в наши дни. Особенно его человечные выражения, которыми кинематографичный мастер говорил о главном принципе жизни, помогающем преодолеть любое препятствие:
"Опустоши свой разум. Будь бесформенным, аморфным, как вода.
Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой.
Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой.
Ты наливаешь ее в чайник, она становится чайником.
Вода может течь, или она может крушить.
Будь водой, мой друг".
Конечно, даже мастерских лайфхаков Ли будет не хватать для того, чтобы внезапно открыть глаза и полностью ликвидировать игры разума: это привычно для человека. Однако еще раз в жизни подумать над этой актуальной цитатой не будет лишним: современному человеку любого статуса привычно напрягаться и суетиться из-за такого существенного количества безыскусных формальностей, что именно этот жизненный аспект практически во всех ситуациях следует усвоить отныне и навек.