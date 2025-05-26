Валентина Теличкина нашла действенный способ восстановления после серьезной болезни

В городе Кстово при поддержке Правительства Нижегородской области проходит Третий открытый российский кинофестиваль "КстоКино". Жюри программы полнометражных фильмов возглавляет Народная артистка России Валентин Теличкина.

Звезда фильмов "Журналист", "Незабудки" и "Бригада" на протяжении почти трех десятилетий увлекается живописью. Уже было несколько выставок – в Москве, Липецке и Благовещенске. А стиль, в котором рисует актриса, сама она определяет как "наивное искусство".

Начала же она рисовать случайно – как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. "Я долго и серьезно болела, – говорит актриса. – Особенно меня беспокоили головные боли. И тогда я пошла на курсы "Помоги себе сам". Каждый день там давали новое задание, одним из которых было нарисовать что-то акварелью. Я вспомнила, как это делают в детском саду – воспитательница предлагала набрызгать на лист краску, сложить его, постучать и посмотреть, что получится. У меня явственно получился медведь".

Сегодня счет работы у Теличкиной идет на десятки. "Они висят у меня в квартире, хранятся на даче, есть в доме у сына, – признается актриса. – А начала рисовать много после того, как с сыном поехали в магазин выбирать картины для его дома. Я увидела, что там продают, и ахнула: "Сынок, я этого на пятачок – пучок нарисую". И он так оскорбился, пристыдил меня, не поверил, что я решила ему доказать – купила холсты и краски, изучила, как ими пользоваться, и с тех пор рисую".

Кстати, одну из своих работ Валентина Теличкина решила вручить в качестве приза на кинофестивале "КстоКино" – достойному фильму, актеру или режиссеру.