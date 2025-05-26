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Воскресенье 25 мая

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Новый снимок Кейт Миддлтон заставил ахнуть весь мир

Новый снимок Кейт Миддлтон заставил ахнуть весь мир
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Последние месяцы все внимание приковано к Принцессе Уэльской Кэтрин. Слухи и тревожные новости о ее здоровье не утихают, а каждое появление на публике или сообщение в соцсетях вызывает бурю эмоций. И вот Принцесса Кейт вновь заставила всех говорить о себе, но на этот раз – совершенно неожиданным способом!

43-летняя Кейт Миддлтон, которую мы привыкли видеть в элегантных платьях и костюмах, появилась в совершенно непривычном образе. На ее официальной странице в соцсетях был опубликован снимок, который тут же взорвал Сеть и заставил фанатов по всему миру ахнуть! На фото принцесса предстала в специальном защитном комбинезоне.

Но самый большой шок вызвал не сам комбинезон, а то, что принцесса делала на снимке. Она спокойно собирала соты с медом, окруженная тысячами жужжащих пчел. Принцесса Уэльская лично вышла на пасеку и, кажется, чувствовала себя там совершенно комфортно.

Сама Кейт подписала фото, объяснив этот экстравагантный выход. Оказывается, снимок был опубликован в честь Всемирного дня пчелы. Принцесса написала: "Счастливого Всемирного дня пчелы! Празднуем маленькое насекомое с большой работой. Пчелы опыляют наши цветы, растения и сельскохозяйственные культуры, поддерживают биоразнообразие и поддерживают процветание наших экосистем".

Таким необычным образом Кейт решила привлечь внимание к критически важной роли этих маленьких, но невероятно важных для планеты существ. Но мало кто знает, что эта страсть к пчелам – не просто сиюминутное увлечение или дань моде.

Оказывается, любовь к пчеловодству у Кейт – это своего рода семейная традиция или, по крайней мере, разделенное увлечение. Ее брат Джеймс Миддлтон давно занимается пчелами и даже называет это своей личной медитацией. Еще в 2019 году он признавался, что пчеловодство помогает ему отвлечься от мыслей и полностью погрузиться в процесс, так что время пролетает незаметно.

Шоу-бизнес в Telegram

26 мая 2025, 00:44
Кейт Миддлтон и принц Гарри. Фото: YouTube / @bbcnewsrussian
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