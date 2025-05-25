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Воскресенье 25 мая

12:10"Еще не начал разговаривать": Королева сообщила о прибавлении в семействе сына 10:02Любовь под прицелом камер: самые прочные звездные союзы российского шоу-бизнеса 06:08Критик Соседов назвал преемницу Пугачевой 00:22Стало известно, за какую сумму внезапно разбогатевшая София Ротару выступит в России 21:08Прохор Шаляпин признался, кто оплачивает его дорогостоящие капризы 19:34Отчаявшаяся Татьяна Овсиенко взвыла от боли 16:07Роза Сабитова публично обругала Ольгу Бузову 12:47Брежнева впервые после развода эмоционально заговорила о Меладзе 10:18Резник назвал имена самых благодарных российских артистов 06:45Агутина и Варум выгнали из приличного заведения из-за неподобающего вида 03:26Распрощавшийся с волосами 61-летний Брэд Питт всполошил поклонников своим видом 00:14Принц Уильям оконфузился перед публикой на глазах у Кейт Миддлтон 21:45Овсяноблин для экстремально тонкой талии: готовим, едим и худеем прямо сейчас 20:31Не сорняк, а бриллиант: розмарин на окне заставит плакать от счастья 18:48Жена Сарика Андреасяна покажет лицо новорожденной малышки при единственном условии 18:03Знаменитому актеру из кинофильма "1+1" Омару Си грозит суд 17:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с каретой скорой помощи 17:21Теперь официально: Меладзе закрывает "ВИА Гру" спустя 25 лет существования группы 16:51У пропавшего с радаров Элджея вскрылись серьезные финансовые проблемы 16:24Басков исцелился путем народного ритуала 15:22Целовали руки и брали автографы: панихида по Григоровичу превратилась в бенефис Волочковой 15:22Стало известно об уходе заслуженного и народного артиста РФ 14:53Киркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможное 14:32Принесите воды: рыдающей Волочковой стало плохо у гроба Григоровича 14:13Названа причина отказа освободившегося Ефремова от съемок в кино и крупных гонораров 12:50Загитова откровенно высказалась после травли из-за внешности: Очень серьезные комплексы 12:39Роза Сябитова о возрасте, браке и критике: взгляд телеведущей на личную свободу 12:00Покинувшая Россию Гузеева получила неожиданны удар: Бабушка на лавочке 11:06Прощание с отцом и звездой телеэфира: жизнь популярного героя оборвал рак 10:42Раскритикованная после опасного путешествия Боня разочаровалась в мужчинах 10:29Не стало знаменитого актера, юмориста и легенды телевидения 09:51 "Мэри Поппинс, до свидания!": люди несут цветы к дому Натальи Андрейченко в центре столицы 06:4248-летний Басков раскрыл свое отношение к дерзким молодым артистам 03:06Известная голливудская актриса сделала заявление о конфликте с Меган Маркл 00:12"Молюсь за тебя": Пугачева обратились к внуку на фоне трудностей с продажей дома 20:56У невостребованного Филиппа Киркорова крупные проблемы 20:35Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда 19:32Похороны музыканта Кузьмина обошлись в один миллион рублей 18:48Лазарев признался в любви юной красавице и показал ее всем поклонникам 18:41Совершившая ошибку Татьяна Васильева в ужасе от решения невестки: Я тебя заклинаю! 17:49Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды 17:40"Такого места больше нигде нет": вдова Караченцова променяла Москву на райский уголок 16:47Стало известно, как брошенный сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой 16:23Андрей Воробьев анонсировал летнюю культурную программу в Подмосковье 16:16Внезапно: не стало певицы и актрисы, чье имя прогремело на весь мир 15:29Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм-сказку "Старик Хоттабыч? 14:34Вдова рассказала о судьбе личных вещей покойного Левкина 14:13Костюшкин на всю страну поздравил жену с юбилеем – 45! 13:12Цискаридзе обратился к коллегам и поклонникам – сегодня день прощания
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"Еще не начал разговаривать": Королева сообщила о прибавлении в семействе сына

"Еще не начал разговаривать": Королева сообщила о прибавлении в семействе сына
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23-летний сын Архип Глушко-Порывай – сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – в августе прошлого года в Санкт-Петербурге женился на Анне Валынкиной. Ранее она работала стриптизершей в одном из клубов под псевдонимом Мелисса Фокс. О семье молодых рассказала певица.

"У Архипа прекрасная семья. Живут в гармонии, не ссорятся. Мы наблюдаем со стороны. Все идет у них хорошо, недавно завели попугая, который еще не начал разговаривать, но мы все этого ждем", – сообщила певица в программе "Посиделки на Дорожном радио"

Однако у любой пары бывают конфликты. На вопрос о том, стоит ли вмешиваться и подсказывать что-то, как правильно справиться с ситуацией, артистка ответила так: "Это их жизнь. Они должны сами строить свои отношения. Пройти этот путь самостоятельно. Никогда не надо, особенно, в молодую семью, вмешиваться со своими советами".

Сама Наташа Королева уже более 16-ти лет состоит в счастливом браке с танцором, стриптизером и актером Сергеем Глушко. Несмотря на все сложности и испытания супруги не перестают вдохновлять друг друга и светиться от семейного счастья и любви. Одной из причин артистка считает свое умение стимулировать мужчин на творческие открытия.

"Кто-то пишет песни, а кто-то — картины, – улыбается звезда. – Сергей создал уже три моих портрета, а сейчас занимается четвертым. В сентябре готовится выставка. Именно для неё супруг работает над большим портретом, где я предстану в обрамлении всей русской красоты — в старинном костюме и кокошнике".

Шоу-бизнес в Telegram

25 мая 2025, 12:10
Фото: пресс-служба
"Дорожное радио"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

32 года со дня свадьбы: первые искры любви Игоря Николаева и Наташи Королевой

Игорь Николаев. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр Youtube / @novaya-volna
Фото: соцсети / @koroleva__star

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