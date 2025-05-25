"Еще не начал разговаривать": Королева сообщила о прибавлении в семействе сына

23-летний сын Архип Глушко-Порывай – сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – в августе прошлого года в Санкт-Петербурге женился на Анне Валынкиной. Ранее она работала стриптизершей в одном из клубов под псевдонимом Мелисса Фокс. О семье молодых рассказала певица.

"У Архипа прекрасная семья. Живут в гармонии, не ссорятся. Мы наблюдаем со стороны. Все идет у них хорошо, недавно завели попугая, который еще не начал разговаривать, но мы все этого ждем", – сообщила певица в программе "Посиделки на Дорожном радио"

Однако у любой пары бывают конфликты. На вопрос о том, стоит ли вмешиваться и подсказывать что-то, как правильно справиться с ситуацией, артистка ответила так: "Это их жизнь. Они должны сами строить свои отношения. Пройти этот путь самостоятельно. Никогда не надо, особенно, в молодую семью, вмешиваться со своими советами".

Сама Наташа Королева уже более 16-ти лет состоит в счастливом браке с танцором, стриптизером и актером Сергеем Глушко. Несмотря на все сложности и испытания супруги не перестают вдохновлять друг друга и светиться от семейного счастья и любви. Одной из причин артистка считает свое умение стимулировать мужчин на творческие открытия.

"Кто-то пишет песни, а кто-то — картины, – улыбается звезда. – Сергей создал уже три моих портрета, а сейчас занимается четвертым. В сентябре готовится выставка. Именно для неё супруг работает над большим портретом, где я предстану в обрамлении всей русской красоты — в старинном костюме и кокошнике".