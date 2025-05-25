Только хиты: назван самый успешный и востребованный композитор России

Премия телеканала RU.TV, традиционно, называет имена самых-самых в индустрии шоу-бизнеса. Лучшие песни, клипы и исполнители отмечаются "самоварами" на масштабной и зрелищной церемонии.

В этом году сенсацией красной дорожки стала композитор и продюсер Дарья Кузнецова. Она считается сегодня главным в стране хитмейкером, чьи песни звучат повсюду. И второй год подряд именно она признается автором лучшей, по версии RU.TV, песни.

Стоит напомнить, что 2024 году победителем этой престижной музыкальной награды стал трек Сергея Лазарева "Алый закат", а в этом отмечен платиновый хит It’s my life в исполнении Мари Краймбрери и Димы Билана. Это говорит о том, что песни Кузнецовой полюбились и артистам, и их поклонникам. За них голосуют, их скачивают!

В социальных сетях Дарья поблагодарила команду и слушателей, а также анонсировала новую совместную работу с Димой Биланом, премьера которой состоится уже в мае. Можно уже сейчас сказать, что это будет хит – Кузнецова другого не пишет. Ее песни попадают в сердца и души людей, становясь эталонными по звучанию. А это и есть настоящий талант.