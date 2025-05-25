Принцесса Кейт вернулась к королевским обязанностям

Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приняли участие в традиционной садовой вечеринке, ежегодно проводимой в великолепных садах Букингемского дворца. На этот раз принц и принцесса выступили в роли хозяев мероприятия, представляя короля Карла III.

Особое внимание публики привлекла принцесса Кейт своим элегантным нарядом. Она появилась в платье-пальто нежно-желтого, модного оттенка "сливочного масла" от дизайнера Эмилии Викстед. Примечательно, что этот наряд Кейт уже надевала ранее – в 2022 году на службе в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II. Свой образ принцесса дополнила изящной шляпкой от известного мастера Филипа Трейси, а также клатчем и туфлями, подобранными в тон платью. Принц Уильям выглядел безупречно в классическом костюме с цилиндром.

На масштабном приеме собралось порядка 7500 гостей. Среди присутствующих были и другие члены королевской семьи, в частности, герцог и герцогиня Эдинбургские, а также Зара Тиндалл и принцесса Евгения. Гостей угощали традиционными для подобных мероприятий лакомствами: разнообразными пирожными, классическими бутербродами и ароматным чаем.

Следует подчеркнуть, что это стало первым появлением Кейт Миддлтон на садовой вечеринке с 2023 года. Прошлогоднее мероприятие принцесса пропустила, поскольку в тот период проходила интенсивное лечение онкологического заболевания. Стоит напомнить хронологию событий, связанных со здоровьем принцессы: в начале 2024 года она была госпитализирована для проведения плановой операции.

Спустя примерно три месяца Кейт выпустила трогательное видеообращение, в котором откровенно рассказала, что у нее диагностирован рак и она начала курс химиотерапии. Осенью того же года принцесса объявила о завершении курса терапии. Вскоре после этого радостного известия она постепенно начала возвращаться к выполнению своих официальных королевских обязанностей и чаще появляться на публике. Совсем недавно принцесса Уэльская поделилась с общественностью новым видео, в котором рассказала о том, что помогало ей в ее борьбе с болезнью.