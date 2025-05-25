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Критик Соседов назвал преемницу Пугачевой

Критик Соседов назвал преемницу Пугачевой
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Известный музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов высказал свое мнение о том, кто сейчас может считаться главной звездой российской эстрады, сменив на этом неофициальном посту Аллу Пугачеву.

По мнению Соседова, роль неоспоримого лидера российской эстрады, которую долгие годы занимала Алла Пугачева, теперь перешла к Елене Ваенге. Как считает критик, отъезд Примадонны из России привел к закономерной потере ею былого авторитета в глазах публики и коллег.

Сергей Соседов убежден: сегодня именно Елена Ваенга является артистом "номер один" на нашей сцене. В качестве обоснования своего выбора критик приводит целый ряд аргументов. По его словам, концертный график Ваенги поражает – она постоянно дает выступления с неизменными аншлагами по всей стране. Недавний показательный пример – два концерта в Кремле, где, по свидетельству Соседова, зал был заполнен до отказа.

Особо Соседов подчеркнул высочайший уровень мастерства певицы, отметив, что она работает исключительно "вживую", без использования фонограммы, даже "ни одной "плюсовой" не было" на ее кремлевских концертах. Помимо безупречного вокала, критик отметил широкий и разнообразный репертуар Ваенги, включающий в себя композиции разных жанров: от "этно" и "романсов" до "военных песен".

Кроме того, Соседов выделил уникальную сценическую подачу артистки. "Там еще и театрализация какая!", — восхищается он, говоря о ее выступлениях. В завершение своих рассуждений Сергей Соседов провел параллель между Еленой Ваенгой и прошлым образом Аллы Пугачевой, заявив, что Ваенга "действительно чем-то похожа на ту Пугачеву...", подразумевая, вероятно, ее мощную энергетику и способность держать внимание зала.

Шоу-бизнес в Telegram

25 мая 2025, 06:08
Сергей Соседов. Фото: YouTube / @RTVItainment
URA.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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