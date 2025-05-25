Переставшая горевать Анна Седокова удивила поклонников

Анна Седокова вновь решилась на кардинальные перемены.

Известная певица Анна Седокова вновь удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа. Артистка предстала перед подписчиками в социальных сетях с совершенно новой прической и другим цветом волос.

Как сообщает СМИ, звезда не только обновила стрижку и оттенок локонов, но и продемонстрировала эффектный образ: алую облегающую майку в сочетании с бордовыми спортивными брюками, украшенными широкими белыми полосками.

Сама Анна прокомментировала перемены, опубликовав новую фотографию: "Однажды все пройдет… Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой. С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди и счастливая я".

Для Анны Седоковой смена стиля – не редкость. Певица уже не в первый раз решается на смелые эксперименты со своей внешностью. В прошлом году она красила волосы в яркий рыжий цвет, а до этого долгое время предпочитала образ жгучей брюнетки. Каждое такое преображение неизменно вызывает обсуждения среди фанатов.

Поклонники певицы особенно отметили этот новый образ и слова артистки о том, что она "устала от темного" и "устала быть тяжелой". Эти перемены многими были восприняты как знак того, что переставшая горевать Анну Седокову удивила поклонников своим стремлением к обновлению и счастью.

Стоит отметить, что некоторое время назад в СМИ появлялась информация о том, что певица переживала сложный период, связанный с утратой (речь шла о бывшем муже и отце одного из ее детей). Не так давно Анна сама подтверждала, что ей было тяжело, но она активно работает над тем, чтобы вернуться к нормальной жизни и обрести внутреннюю гармонию, заявляя, что постепенно приходит в себя после пережитого горя. Ее нынешние слова и яркий образ стали видимым подтверждением этих перемен.