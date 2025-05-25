Стало известно, за какую сумму внезапно разбогатевшая София Ротару выступит в России

Народная артистка София Ротару, покинувшая Россию после начала известных событий, вновь привлекла внимание СМИ. На этот раз новости касаются не только ее финансового положения, но и возможного возвращения на российскую сцену, пусть и на особых условиях.

Как сообщают медиа, София Ротару в последнее время значительно поправила свое материальное положение. СМИ информируют, что после продажи московской квартиры площадью 121 квадратный метр в Пресненском районе (того самого объекта, который когда-то был подарен ей бывшим мэром Юрием Лужковым) за 65 миллионов рублей, у внезапно разбогатевшей Софии Ротару остается еще более крупная недвижимость в Крыму.

Речь идет об отеле на полуострове, который изначально позиционировался как центр для развития детей. Этот объект, который артистка безуспешно пытается продать уже несколько лет, сейчас простаивает и не принимает гостей. Однако, по оценкам экспертов, потенциальная реализация этой крымской собственности может принести звезде колоссальную сумму – до 3 миллиардов рублей.

Именно на фоне этих впечатляющих финансовых новостей появилась информация о возможном возобновлении концертной деятельности Софии Ротару в России. Несмотря на ее публичную позицию, артистка не против выступить на частных мероприятиях.

Стало известно, за какую сумму артистка готова выступить на отечественной сцене. Продюсер Сергей Дворцов озвучил предполагаемый гонорар певицы за такое появление.Размер гонорара певицы может составить от 10 до 13 миллионов рублей. При этом Дворцов подчеркнул, что для звезды в первую очередь будут иметь значение личности организаторов мероприятия, и лишь во вторую – денежная сторона вопроса.