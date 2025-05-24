Принц Уильям оконфузился перед публикой на глазах у Кейт Миддлтон

Во время визита в Шотландию принц Уильям и Кейт Миддлтон оказались в центре внимания не только благодаря своей королевской роли, но и из-за комичной неловкости, произошедшей на глазах у публики.

42-летний принц и 43-летняя принцесса Уэльские посетили Глазго, где присутствовали на церемонии присвоения имени новому кораблю. Миддлтон выбрала для этого мероприятия стильный наряд в морском стиле — темно-синее платье стоимостью 1850 фунтов стерлингов, которое она дополнила шляпкой от известного дизайнера.

Церемония прошла на судоверфи, где Кейт, нажав символическую красную кнопку, разбила бутылку шотландского виски о борт нового корабля. Этот виски был произведен на местной винокурне, открытой в 2017 году, что совпало с началом строительства фрегата. Однако, когда супруги покинули пристань, их ждал неожиданный конфуз.

Один из зрителей обратился к Кейт с комплиментом: "Кейт, вы прекрасны!". Это вызвало неловкую паузу. По лицу Уильяма стало видно, что он почувствовал себя униженным. Зритель, заметив реакцию принца, поспешил добавить: "И ты тоже, Уильям!".

Принц попытался разрядить атмосферу шуткой: "Тебе не обязательно так говорить, не волнуйся", — сказал он. Слова Уильяма вызвали смех у собравшихся, и это помогло снять напряжение.