Распрощавшийся с волосами 61-летний Брэд Питт всполошил поклонников своим видом

61-летний Брэд Питт шокировал поклонников кардинальной сменой имиджа. Актер сбрил свои волосы и попрощался с привычной стрижкой.

Этот шаг стал неожиданным для многих, так как актер на протяжении долгого времени сохранял свой фирменный стиль. Об этом изменении сообщили западные таблоиды, в чьем распоряжении оказались снимки с новым видом голливудской звезды. Отмечается, что хотя Питт не стал полностью лысым, его новый образ все равно выглядит весьма свежо и необычно.

На новых снимках, сделанных за рулем автомобиля, актер предстает в светлой легкой куртке и стильных очках с черепаховой оправой. Несмотря на изменения в прическе, он оставил бороду и бакенбарды, что заметно добавило ему мужественности и харизмы. Новый стиль бывшего мужа Анджелины Джоли стал темой обсуждений среди поклонников и модных критиков.

Интересно, что изменения во внешности Питта часто совпадают с его романтическими отношениями. В прошлом актер адаптировал свой стиль под своих партнерш — будь то Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу или Анджелина Джоли.

Однако сейчас, когда он встречается с Инес де Рамон, ситуация выглядит иначе. Питт выбрал контрастный образ: на недавнем мероприятии он появился в элегантном черном костюме, тогда как Инес сияла в белом платье.



