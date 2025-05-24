Агутина и Варум выгнали из приличного заведения из-за неподобающего вида

Леонид Агутин вспомнил о забавном инциденте, произошедшем во время его поездки в Италию.

Этот случай стал настоящим курьезом и оставил яркий след в памяти артиста. В интервью он рассказал о том, как они с супругой Анжеликой Варум столкнулись с неожиданной ситуацией в ресторане Венеции.

По словам Агутина, это произошло в 2000 году, когда они только начали свою совместную жизнь после свадьбы. Анжелика была одета в необычный наряд: удлиненный жакет, корсет, шляпка с вуалью и, что стало причиной конфуза, ультракороткие белые шорты. Когда пара пришла поужинать, официанты отказались их обслуживать, сославшись на неподобающий внешний вид.

"Подошел официант и сказал, что здесь наш внешний вид неприемлем. Я думал, что Анжелика в трусах, но она уверяла, что это всего лишь шортики", — вспомнил Леонид с улыбкой.

Ситуация обернулась тем, что молодоженов попросили покинуть заведение. "Нас выгнали с собственной свадьбы! Посадили в лодку, и мы поехали искать, где выпить", — добавил он.

Агутин также рассказал о том, как Анжелика называет его дома — "Еж". По ее словам, артист колючий и напоминает ей ежа. "Для них я похож на ежа, я к этому привык. Но ежи ведь добрые", — отметил певец с юмором.