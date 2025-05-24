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Суббота 24 мая

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Прохор Шаляпин признался, кто оплачивает его дорогостоящие капризы

Прохор Шаляпин признался, кто оплачивает его дорогостоящие капризы
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Певец Прохор Шаляпин давно занял в медиапространстве нишу звезды, чье главное кредо – жизнь в свое удовольствие, далекая от изнуряющих рабочих графиков. Этот демонстративный гедонизм вызывает у публики один неизменный вопрос: откуда же берутся средства на столь безбедное существование?

Пока большинство людей стремится совмещать работу и личную жизнь, или вовсе фокусируется на карьерном росте, Прохор Шаляпин открыто транслирует совершенно иную философию. Его аккаунты в соцсетях – это сплошь фотоотчеты из экзотических поездок и дорогих курортов, а не афиши концертов. Сам артист не стесняется заявлять: он создан для наслаждений, а не для тяжелого труда. Такая позиция, конечно, интригует и порождает массу слухов о его источниках дохода.

Чтобы прояснить ситуацию и, возможно, положить конец домыслам, Шаляпин появился в "Шоу Воли", где Павел Воля не упустил шанса задать ему прямой вопрос о финансах. Певец признался, кто оплачивает его дорогостоящие капризы, или, по крайней мере, попытался дать объяснение.

"Я очень редко соглашаюсь на концерты, это правда утомительно, тяжело, — цитирует артиста. — Конечно, я работаю. А деньги? Ну, они поступают из разных источников, потому что в моей жизни очень много по-настоящему добрых людей. Мне просто повезло жить в мире, полном доброты".

По его словам, порой деньги "буквально сваливаются на голову" без особых усилий, а иногда приходится и "целенаправленно идти, чтобы их получить". При этом Прохор категоричен: работать интенсивнее он не намерен, считая, что самое важное – это сохранять баланс и иметь возможность в любой момент сорваться и отправиться в путешествие, ведь без этого он, по собственному признанию, "не сможет жить".

Впрочем, за общими фразами о "добрых людях" скрываются и вполне материальные источники средств. Например, недавно Шаляпин приобрел недвижимость в Москве за 10 миллионов рублей, чтобы его мама могла переехать поближе. На эту крупную покупку, как он сам признался, ему удалось заработать вполне конкретным способом – благодаря рекламным контрактам.

Певец лично занимался обустройством и ремонтом новой квартиры до мельчайших деталей, позаботившись даже о комфорте своего отчима, предусмотрев для него отдельную комнату. К привычке отчима "иногда выпить" Прохор относится спокойно, не видя в этом повода для осуждения.

Шоу-бизнес в Telegram

24 мая 2025, 21:08
Прохор Шаляпин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Шоу Воли"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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