Отчаявшаяся Татьяна Овсиенко взвыла от боли

Татьяна Овсиенко, певица, чьи песни когда-то звучали из каждого утюга, всегда казалась публике сильной и жизнерадостной женщиной. Однако за фасадом яркой карьеры артистка носит в себе глубокие личные переживания, о которых решилась рассказать совсем недавно.

В одном из недавних интервью 58-летняя Татьяна Овсиенко решилась предельно откровенно заговорить о том, что стало ее самым мучительным личным переживанием. Оказалось, что даже спустя десятилетия исполнительница так и не смогла примириться с одним тяжелым обстоятельством своей жизни. Невозможность выносить и родить собственного ребенка – вот что, по ее признанию, до сих пор заставляет отчаявшуюся Татьяну Овсиенко выть от боли.

Певица не скрывает: она очень хотела стать биологической матерью, предпринимала попытки, но каждый раз судьба распоряжалась иначе, не давая ей испытать это чувство. Это стало для нее источником постоянных страданий.

Впрочем, материнство все же пришло в ее жизнь, хоть и иным путем. В браке с продюсером Владимиром Дубовицким, их союз продлился 17 лет, Татьяна и ее муж приняли решение усыновить ребенка. Так, в 1999 году, в Доме малютки певица встретила трехлетнего Игоря. У мальчика был серьезный врожденный недуг – порок сердца, требовавший экстренной и дорогостоящей операции. Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, Татьяна не дрогнула.

Она организовала транспортировку ребенка в Москву и полностью взяла на себя расходы по лечению. Операция прошла успешно. Навещая Игоря в больнице, Татьяна почувствовала, как между ними возникает невидимая, но прочная связь. Услышав однажды, как медсестра говорит мальчику: “Игореша, мама пришла”, певица поняла – она больше не сможет отпустить этого ребенка. Она позвонила в Дом малютки и твердо заявила: "Не верну его". Забрав Игоря после выписки, Татьяна, по ее собственным словам, начала "безумно счастливый" новый жизненный этап.

И все же, обретя приемного сына, артистка с горечью говорит о несбывшейся мечте о биологическом ребенке. Они с мужем хотели и пытались, но "ничего не получалось". "Эти страдания до сих пор живут во мне", – признается Овсиенко, сожалея, что так и не почувствовала себя "нормальной женщиной" в этом смысле. "Мне больно", – повторяет она, хотя и находит утешение в сыне Игоре. Возможно, рассуждает Татьяна, это был ее предначертанный путь, ее "иная судьба".

Сегодня Игорь уже взрослый, живет и работает в США, создал свою семью. У него родился сын Александр, которому сейчас 10 лет, и Татьяна с удовольствием примерила на себя роль бабушки.