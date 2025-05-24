Роза Сябитова славится своим умением подбирать пары.

Известная телесваха Роза Сябитова, хорошо знакомая зрителям по шоу "Давай поженимся!", решила публично высказаться о личной жизни популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Слова Сябитовой, адресованные 39-летней звезде, прозвучали весьма жестко и прямолинейно, что вызвало широкий резонанс. По сути, в своем комментарии эксперт по отношениям Роза Сабитова публично обругала Ольгу Бузову, заявив, что главная причина ее одиночества в столь зрелом возрасте кроется в абсолютно неправильном выборе партнеров.

В беседе с журналистами Сябитова раскритиковала подход Бузовой к отношениям. По мнению свахи, Ольга предпочитает заводить романы с молодыми мужчинами, у которых при этом нет финансовой состоятельности. Сябитова высказалась, что Ольга выбирает красивых, но бедных партнеров. Из-за этого, по мнению телесвахи, мужчина превращается в содержанку, а Бузова – в своего рода "мамочку" или "живой кошелек". Сваха добавила, что Бузовой не везет на женихов.

Исходя из своей многолетней практики, Роза Сябитова дала Ольге Бузовой категоричный совет: прекратить обращать внимание на юных и несостоятельных кавалеров. Звезде следует самой поменять запросы и переориентироваться на мужчин старше себя, уже добившихся определенного статуса и имеющих достаток выше, чем у нее.

