Роза Сабитова публично обругала Ольгу Бузову

Киркорова экстренно госпитализировали в Москве Тесты Люди несут цветы к дому Андрейченко Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому ГлюкозыЛюди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на КипреПусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре Люди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре Москвы

Лента новостей

Суббота 24 мая

16:07Роза Сабитова публично обругала Ольгу Бузову 12:47Брежнева впервые после развода эмоционально заговорила о Меладзе 10:18Резник назвал имена самых благодарных российских артистов 06:45Агутина и Варум выгнали из приличного заведения из-за неподобающего вида 03:26Распрощавшийся с волосами 61-летний Брэд Питт всполошил поклонников своим видом 00:14Принц Уильям оконфузился перед публикой на глазах у Кейт Миддлтон 21:45Овсяноблин для экстремально тонкой талии: готовим, едим и худеем прямо сейчас 20:31Не сорняк, а бриллиант: розмарин на окне заставит плакать от счастья 18:48Жена Сарика Андреасяна покажет лицо новорожденной малышки при единственном условии 18:03Знаменитому актеру из кинофильма "1+1" Омару Си грозит суд 17:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с каретой скорой помощи 17:21Теперь официально: Меладзе закрывает "ВИА Гру" спустя 25 лет существования группы 16:51У пропавшего с радаров Элджея вскрылись серьезные финансовые проблемы 16:24Басков исцелился путем народного ритуала 15:22Целовали руки и брали автографы: панихида по Григоровичу превратилась в бенефис Волочковой 15:22Стало известно об уходе заслуженного и народного артиста РФ 14:53Киркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможное 14:32Принесите воды: рыдающей Волочковой стало плохо у гроба Григоровича 14:13Названа причина отказа освободившегося Ефремова от съемок в кино и крупных гонораров 12:50Загитова откровенно высказалась после травли из-за внешности: Очень серьезные комплексы 12:39Роза Сябитова о возрасте, браке и критике: взгляд телеведущей на личную свободу 12:00Покинувшая Россию Гузеева получила неожиданны удар: Бабушка на лавочке 11:06Прощание с отцом и звездой телеэфира: жизнь популярного героя оборвал рак 10:42Раскритикованная после опасного путешествия Боня разочаровалась в мужчинах 10:29Не стало знаменитого актера, юмориста и легенды телевидения 09:51 "Мэри Поппинс, до свидания!": люди несут цветы к дому Натальи Андрейченко в центре столицы 06:4248-летний Басков раскрыл свое отношение к дерзким молодым артистам 03:06Известная голливудская актриса сделала заявление о конфликте с Меган Маркл 00:12"Молюсь за тебя": Пугачева обратились к внуку на фоне трудностей с продажей дома 20:56У невостребованного Филиппа Киркорова крупные проблемы 20:35Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда 19:32Похороны музыканта Кузьмина обошлись в один миллион рублей 18:48Лазарев признался в любви юной красавице и показал ее всем поклонникам 18:41Совершившая ошибку Татьяна Васильева в ужасе от решения невестки: Я тебя заклинаю! 17:49Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды 17:40"Такого места больше нигде нет": вдова Караченцова променяла Москву на райский уголок 16:47Стало известно, как брошенный сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой 16:23Андрей Воробьев анонсировал летнюю культурную программу в Подмосковье 16:16Внезапно: не стало певицы и актрисы, чье имя прогремело на весь мир 15:29Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм-сказку "Старик Хоттабыч? 14:34Вдова рассказала о судьбе личных вещей покойного Левкина 14:13Костюшкин на всю страну поздравил жену с юбилеем – 45! 13:12Цискаридзе обратился к коллегам и поклонникам – сегодня день прощания 12:15Совершившая опрометчивый поступок Лопес угодила в неприятности 12:14Смерть партнера обернулась для Киркорова серьезными последствиями 12:13Знаменитый актер и писатель ушел из жизни крайне неожиданно 11:45Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью 11:17Появились подтверждения крушения брака Собчак и Богомолова после слухов об изменах 10:34Звезда театра и кино Дарья Мороз выставила пышные прелести: Двойной кайф
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Роза Сабитова публично обругала Ольгу Бузову

Роза Сабитова публично обругала Ольгу Бузову
111

Роза Сябитова славится своим умением подбирать пары.

Известная телесваха Роза Сябитова, хорошо знакомая зрителям по шоу "Давай поженимся!", решила публично высказаться о личной жизни популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Слова Сябитовой, адресованные 39-летней звезде, прозвучали весьма жестко и прямолинейно, что вызвало широкий резонанс. По сути, в своем комментарии эксперт по отношениям Роза Сабитова публично обругала Ольгу Бузову, заявив, что главная причина ее одиночества в столь зрелом возрасте кроется в абсолютно неправильном выборе партнеров.

В беседе с журналистами Сябитова раскритиковала подход Бузовой к отношениям. По мнению свахи, Ольга предпочитает заводить романы с молодыми мужчинами, у которых при этом нет финансовой состоятельности. Сябитова высказалась, что Ольга выбирает красивых, но бедных партнеров. Из-за этого, по мнению телесвахи, мужчина превращается в содержанку, а Бузова – в своего рода "мамочку" или "живой кошелек". Сваха добавила, что Бузовой не везет на женихов.

Исходя из своей многолетней практики, Роза Сябитова дала Ольге Бузовой категоричный совет: прекратить обращать внимание на юных и несостоятельных кавалеров. Звезде следует самой поменять запросы и переориентироваться на мужчин старше себя, уже добившихся определенного статуса и имеющих достаток выше, чем у нее.

Шоу-бизнес в Telegram

24 мая 2025, 16:07
Роза Сябитова. Фото: Youtube / @mezdunami
"Общественная служба новостей"✓ Надежный источник

По теме

Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески

Лариса Гузеева сделала громкое заявление об уходе Василисы Володиной из шоу "Давай поженимся!": Так низко
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Брежнева впервые после развода эмоционально заговорила о Меладзе

Брежнева впервые после развода эмоционально заговорила о Меладзе
Вера Брежнева развелась с Константином Меладзе в 2023 году. После 2022 года, когда Вера Брежнева и Константин Меладзе покинули Россию, в их отношениях, длившихся много лет и официально оформленных в 2015 году, начался непростой период.

Резник назвал имена самых благодарных российских артистов

Резник назвал имена самых благодарных российских артистов
Сотни хитов, спетых главными звездами российской эстрады – таков творческий багаж легендарного Ильи Резника. Но кто из знаменитых исполнителей по-настоящему благодарен автору своего успеха? Имя легендарного поэта-песенника Ильи Резника неразрывно связано с золотым фондом российской эстрады.

Агутина и Варум выгнали из приличного заведения из-за неподобающего вида

Агутина и Варум выгнали из приличного заведения из-за неподобающего вида
Леонид Агутин вспомнил о забавном инциденте, произошедшем во время его поездки в Италию. Этот случай стал настоящим курьезом и оставил яркий след в памяти артиста.

Распрощавшийся с волосами 61-летний Брэд Питт всполошил поклонников своим видом

Распрощавшийся с волосами 61-летний Брэд Питт всполошил поклонников своим видом
61-летний Брэд Питт шокировал поклонников кардинальной сменой имиджа. Актер сбрил свои волосы и попрощался с привычной стрижкой. Этот шаг стал неожиданным для многих, так как актер на протяжении долгого времени сохранял свой фирменный стиль.

Принц Уильям оконфузился перед публикой на глазах у Кейт Миддлтон

Принц Уильям оконфузился перед публикой на глазах у Кейт Миддлтон
Во время визита в Шотландию принц Уильям и Кейт Миддлтон оказались в центре внимания не только благодаря своей королевской роли, но и из-за комичной неловкости, произошедшей на глазах у публики. 42-летний принц и 43-летняя принцесса Уэльские посетили Глазго, где присутствовали на церемонии присвоения имени новому кораблю.

Выбор читателей

22/05ЧтвРоссийские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды 23/05ПтнКиркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможное 22/05ЧтвЕще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда 22/05ЧтвПохороны музыканта Кузьмина обошлись в один миллион рублей 23/05ПтнНазвана причина отказа освободившегося Ефремова от съемок в кино и крупных гонораров 22/05Чтв"Такого места больше нигде нет": вдова Караченцова променяла Москву на райский уголок