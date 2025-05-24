Резник назвал имена самых благодарных российских артистов

Сотни хитов, спетых главными звездами российской эстрады – таков творческий багаж легендарного Ильи Резника. Но кто из знаменитых исполнителей по-настоящему благодарен автору своего успеха?

Имя легендарного поэта-песенника Ильи Резника неразрывно связано с золотым фондом российской эстрады. Он является автором сотен хитов, вошедших в репертуар таких звезд, как Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Ирина Аллегрова, Азиза, Наташа Королева и многих других. В недавней беседе с журналистами Илья Рахмиэлевич поделился своими мыслями о взаимоотношениях автора и исполнителя и назвал имена самых благодарных российских артистов, с которыми ему довелось работать.

Говоря о тех, кто, по его мнению, проявил наибольшую признательность за подаренные им песни, Илья Рахмиэлевич первым делом упомянул Владимира Преснякова-младшего. Он отметил, что считает Преснякова безусловно благодарным артистом. Резник напомнил об их плодотворном сотрудничестве, в результате которого появился целый цикл песен, ставших хитами – таких как "Стюардесса" и "Странник".

Поэт добавил, что эти композиции и сейчас активно исполняются, например, Панайотовым и Наташей Подольской. По словам Резника, они с Пресняковым в свое время создали "очень хороший запас" из примерно десяти песен.

К числу благодарных коллег Илья Резник также отнес Сосо Павлиашвили, Эдиту Пьеху, а из артистов "другой гвардии" – Людмилу Сенчину и Сергея Захарова. Отдельно он выделил Евгения Мартынова, с которым были написаны незабвенные хиты "Яблони в цвету" и "Я тебе весь мир подарю". Мартынова Резник назвал очень благодарным человеком.

Илья Рахмиэлевич поделился своим наблюдением, касающимся эстрадных исполнителей. Он отметил, что артисты, которых он назвал "попсовиками", заметно вырастают в профессиональном плане, когда получают в свой репертуар песни с драматургией, в которые авторы вложили душу и сердце. Такие композиции, по мнению Резника, даже делают самих исполнителей более привлекательными для него как слушателя.

Поэт убежден: кто бы что ни говорил, но настоящую "звезду" в артисте во многом создает "сердце поэта и композитора". Он считает, что даже "весьма средний артист" может моментально вырасти благодаря сильной песне. При этом Резник с сожалением признал, что многие впоследствии забывают, кому обязаны своим успехом, но предпочел не углубляться в эту неприятную тему.