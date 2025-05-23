Овсяноблин для экстремально тонкой талии: готовим, едим и худеем прямо сейчас

При Будде и при Иисусе, при фараонах Египта и при императорах Рима, при царях и при крестьянах, при обилии яств и при скудной трапезе, в юности и в старости, при балах и при походах – во все времена, во всех обществах, при любых условиях жизни – людей неизменно занимал один и тот же вопрос: что бы такое съесть, чтобы похудеть?

Наконец, на людей снизошло чудо — пришел конец вечной проблеме. Овсяноблин — признанный чемпион в битве за тонкую талию. Однако приготовить его выше всяких похвал сможет далеко не каждый. Только истинные эстеты смогут сделать идеальные блинчики так, что никто не сможет устоять от запаха и вкуса.

Для приготовления овсяноблина берем 2-3 столовые ложки овсянки, 50 мл молока или ряженки, а главное — яйцо (+2 белка).

Сначала перемешиваем все. Можно готовить с целыми хлопьями, а можно раздавить их на крупинки с помощью блендера. Чтобы тесто было пластичнее балерины, займитесь приготовлением накануне вечером. Хотите — добавьте в него или подсластитель с корицей, или специи с травами. Готовое тесто отправляйте на мощно разогретую блинницу. Крайне важно подождать окончательного подсыхания верха и лишь затем перевернуть. Кладите начинку и ждите еще 3 минутки. Хотите — не готовьте с начинкой. Готовить можно с разной начинкой: творогом, сыром, зеленью, фруктами, ягодами, овощами.

Ранее мы писали, что певица Варвара знает, что съесть, чтобы похудеть. И это — не овсяноблин!