Не сорняк, а бриллиант: розмарин на окне заставит плакать от счастья

Ароматные нотки Португалии, Италии, Испании, Греции, которые не только приятно вдыхать в саду, но и применять на кухне, в гардеробной и даже в ванной. Все их дарит розмарин. Его сосновый аромат, насыщенные листочки и аккуратные цветы наряжают простую клумбу в чарующее садовое царство. Но чтобы зеленый товарищ не унывал в нашем климате, следует почерпнуть некоторые особенности его "образа жизни".

Где посадить драгоценную зелень, чтобы не замерзла зимой

Розмарин пришел к нам теплых и солнечных стран, включая и Португалию, и Италию, и Испанию, и Грецию. Это объясняет первостепенную его потребность — теплая температура воздуха и хорошее освещение. Идеально он себя чувствует себя в земле с качественным дренажом при отсутствии ветра. А вот если почва сырая и глинистая — это может привести к "летальному исходу", особенно в зимнее время года, когда вода ни в какую не хочет впитываться. Если судьба обделила вас подходящими для розмарина условиями, меняйте их, добавляя в землю песок, щебенку или листовой перегной. Дополнительный вариант — высадить дорогого гостя в горшок, который зимой запросто оставить дома или укрыть пленкой.

Комфортнее гостить в вашем саду розмарину в марте, апреле, мае, сентябре, октябре и ноябре. Весной и осенью ему легче прижиться и почувствовать себя "как дома". Есть один важный момент: совсем молодые кустики наверняка не выдержат испытания морозом, особенно при атаке мокрых осадков. Если на носу непогода, не ломитесь в закрытую дверь: оставьте своего драгоценного в контейнере до лучших времен.

Как уважить травинку, чтобы розмарин не деревенел

Это чудо-растение не предъявляет претензий к уходу, но без внимания чахнет, как избалованный король. Самая грубая ошибка садоводов — не обрезать кустики. А ведь именно обрезая их время от времени получается поддерживать зелено в форме, способствовать росту и не давать розмарину деревенеть. Крайне желательно проводить процедуру тогда, когда цветение закончится. А если у вас остались срезанные ветки, ни в коем случае не несите в мусорку. Их можно засушить на будущее или пустить на черенки для размножения.

Не оставляйте этот зеленый бриллиант по пояс в воде, поливайте в меру. Только если лето выдалось жарким и засушливым старайтесь подсобить розмарину дополнительным увлажнением. В сезон активного роста подкармливайте его раз в месяц — и он будет благодарным.

Розмарин в горшке: особенности выращивания

Где попало наш средиземноморский товарищ селиться не будет. Предпочтительны для него горшочки из глины с дырочками на дне. Туда же можете положить дренаж. Следите за тем, как ведет себя почва: пусть будет рыхлая, легкая и без торфа. С наступлением зимы несите розмарин в прохладное помещение, где ему будет светло. А вот летом он может хорошенько отдохнуть на балконе или террасе.

Полезный лайфхак: розмарин в горшке может расти без всяких проблем, если каждые два-три года "переселять" его в свежий грунт. Главное — не забывать его регулярно подкармливать и давать свет.

Когда и как собирать розмарин

"Охоту" за листьями и побегами розмарина можно вести круглый год. Они источают головокружительный аромат даже зимой, поскольку наша "добыча" вечнозеленая. Для приправы лучше всего пойдут молодые верхушки растения. Отрывайте их пальцами или отрезайте ножницами. Когда "урожай" собран — сушите. Лучше это сделать на противне в теплом сухом месте, потом пересыпайте в герметичную банку и ставьте на полку. Даже не думайте замораживать это добро, иначе аромат совсем ослабнет.

Не только специя: розмарин на страже красоты

Растение помогает в делах кулинарных, но с годами все чаще он становится компонентом домашней косметики. Хотите пышную шевелюру — втирайте розмариновое масло в кожу голову. Выпадают волосы — ополаскивайте настоем розмарина волосы после мытья. Уточнение: каким бы идеальным ни казался зеленый друг, он может "сделать гадость" — вызвать аллергию, особенно в форме экстрактов. Прежде чем наводить марафет при помощи розмарина, сделайте пробу на чувствительность. Розмарин — это больше чем ароматная веточка с листвой, а ювелирная работа природы. Средиземноморская культура заставит плакать от счастья каждого, кто научится с ней обращаться и правильно использовать зелень.