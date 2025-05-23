Не сорняк, а бриллиант: розмарин на окне заставит плакать от счастья

Киркорова экстренно госпитализировали в Москве Тесты Люди несут цветы к дому Андрейченко Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому ГлюкозыЛюди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на КипреПусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре Люди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре Москвы

Лента новостей

Пятница 23 мая

20:31Не сорняк, а бриллиант: розмарин на окне заставит плакать от счастья 18:48Жена Сарика Андреасяна покажет лицо новорожденной малышки при единственном условии 18:03Знаменитому актеру из кинофильма "1+1" Омару Си грозит суд 17:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с каретой скорой помощи 17:21Теперь официально: Меладзе закрывает "ВИА Гру" спустя 25 лет существования группы 16:51У пропавшего с радаров Элджея вскрылись серьезные финансовые проблемы 16:24Басков исцелился путем народного ритуала 15:22Целовали руки и брали автографы: панихида по Григоровичу превратилась в бенефис Волочковой 15:22Стало известно об уходе заслуженного и народного артиста РФ 14:53Киркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможное 14:32Принесите воды: рыдающей Волочковой стало плохо у гроба Григоровича 14:13Названа причина отказа освободившегося Ефремова от съемок в кино и крупных гонораров 12:50Загитова откровенно высказалась после травли из-за внешности: Очень серьезные комплексы 12:39Роза Сябитова о возрасте, браке и критике: взгляд телеведущей на личную свободу 12:00Покинувшая Россию Гузеева получила неожиданны удар: Бабушка на лавочке 11:06Прощание с отцом и звездой телеэфира: жизнь популярного героя оборвал рак 10:42Раскритикованная после опасного путешествия Боня разочаровалась в мужчинах 10:29Не стало знаменитого актера, юмориста и легенды телевидения 09:51 "Мэри Поппинс, до свидания!": люди несут цветы к дому Натальи Андрейченко в центре столицы 06:4248-летний Басков раскрыл свое отношение к дерзким молодым артистам 03:06Известная голливудская актриса сделала заявление о конфликте с Меган Маркл 00:12"Молюсь за тебя": Пугачева обратились к внуку на фоне трудностей с продажей дома 20:56У невостребованного Филиппа Киркорова крупные проблемы 20:35Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда 19:32Похороны музыканта Кузьмина обошлись в один миллион рублей 18:48Лазарев признался в любви юной красавице и показал ее всем поклонникам 18:41Совершившая ошибку Татьяна Васильева в ужасе от решения невестки: Я тебя заклинаю! 17:49Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды 17:40"Такого места больше нигде нет": вдова Караченцова променяла Москву на райский уголок 16:47Стало известно, как брошенный сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой 16:23Андрей Воробьев анонсировал летнюю культурную программу в Подмосковье 16:16Внезапно: не стало певицы и актрисы, чье имя прогремело на весь мир 15:29Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм-сказку "Старик Хоттабыч? 14:34Вдова рассказала о судьбе личных вещей покойного Левкина 14:13Костюшкин на всю страну поздравил жену с юбилеем – 45! 13:12Цискаридзе обратился к коллегам и поклонникам – сегодня день прощания 12:15Совершившая опрометчивый поступок Лопес угодила в неприятности 12:14Смерть партнера обернулась для Киркорова серьезными последствиями 12:13Знаменитый актер и писатель ушел из жизни крайне неожиданно 11:45Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью 11:17Появились подтверждения крушения брака Собчак и Богомолова после слухов об изменах 10:34Звезда театра и кино Дарья Мороз выставила пышные прелести: Двойной кайф 10:22Дайнеко раскрыла грандиозные планы на свадебное путешествие 10:08Бондарчук и Мордюкова: две великие "глыбы" кино СССР сидят как живые 09:50"Не от безысходности или нужды": Волочкова раскрыла настоющую причину продажи квартиры 09:43"В чем сила, брат?": люди несут цветы и свечи к мемориалу Сергея Бодрова 09:26Новый гроб каждый день: панихиды в Большом театре проходят одна за одной 09:07Лель не смогла смириться с неутешительными новостями о пропаже бывшего мужа 06:22Собчак сделала заявление о находящемся рядом маньяке: Сосед по маршрутке
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не сорняк, а бриллиант: розмарин на окне заставит плакать от счастья

Не сорняк, а бриллиант: розмарин на окне заставит плакать от счастья
145

Ароматные нотки Португалии, Италии, Испании, Греции, которые не только приятно вдыхать в саду, но и применять на кухне, в гардеробной и даже в ванной. Все их дарит розмарин. Его сосновый аромат, насыщенные листочки и аккуратные цветы наряжают простую клумбу в чарующее садовое царство. Но чтобы зеленый товарищ не унывал в нашем климате, следует почерпнуть некоторые особенности его "образа жизни".

Где посадить драгоценную зелень, чтобы не замерзла зимой

Розмарин пришел к нам теплых и солнечных стран, включая и Португалию, и Италию, и Испанию, и Грецию. Это объясняет первостепенную его потребность — теплая температура воздуха и хорошее освещение. Идеально он себя чувствует себя в земле с качественным дренажом при отсутствии ветра. А вот если почва сырая и глинистая — это может привести к "летальному исходу", особенно в зимнее время года, когда вода ни в какую не хочет впитываться. Если судьба обделила вас подходящими для розмарина условиями, меняйте их, добавляя в землю песок, щебенку или листовой перегной. Дополнительный вариант — высадить дорогого гостя в горшок, который зимой запросто оставить дома или укрыть пленкой.

Комфортнее гостить в вашем саду розмарину в марте, апреле, мае, сентябре, октябре и ноябре. Весной и осенью ему легче прижиться и почувствовать себя "как дома". Есть один важный момент: совсем молодые кустики наверняка не выдержат испытания морозом, особенно при атаке мокрых осадков. Если на носу непогода, не ломитесь в закрытую дверь: оставьте своего драгоценного в контейнере до лучших времен.

Как уважить травинку, чтобы розмарин не деревенел

Это чудо-растение не предъявляет претензий к уходу, но без внимания чахнет, как избалованный король. Самая грубая ошибка садоводов — не обрезать кустики. А ведь именно обрезая их время от времени получается поддерживать зелено в форме, способствовать росту и не давать розмарину деревенеть. Крайне желательно проводить процедуру тогда, когда цветение закончится. А если у вас остались срезанные ветки, ни в коем случае не несите в мусорку. Их можно засушить на будущее или пустить на черенки для размножения.

Не оставляйте этот зеленый бриллиант по пояс в воде, поливайте в меру. Только если лето выдалось жарким и засушливым старайтесь подсобить розмарину дополнительным увлажнением. В сезон активного роста подкармливайте его раз в месяц — и он будет благодарным.

Розмарин в горшке: особенности выращивания

Где попало наш средиземноморский товарищ селиться не будет. Предпочтительны для него горшочки из глины с дырочками на дне. Туда же можете положить дренаж. Следите за тем, как ведет себя почва: пусть будет рыхлая, легкая и без торфа. С наступлением зимы несите розмарин в прохладное помещение, где ему будет светло. А вот летом он может хорошенько отдохнуть на балконе или террасе.

Полезный лайфхак: розмарин в горшке может расти без всяких проблем, если каждые два-три года "переселять" его в свежий грунт. Главное — не забывать его регулярно подкармливать и давать свет.

Когда и как собирать розмарин

"Охоту" за листьями и побегами розмарина можно вести круглый год. Они источают головокружительный аромат даже зимой, поскольку наша "добыча" вечнозеленая. Для приправы лучше всего пойдут молодые верхушки растения. Отрывайте их пальцами или отрезайте ножницами. Когда "урожай" собран — сушите. Лучше это сделать на противне в теплом сухом месте, потом пересыпайте в герметичную банку и ставьте на полку. Даже не думайте замораживать это добро, иначе аромат совсем ослабнет.

Не только специя: розмарин на страже красоты

Растение помогает в делах кулинарных, но с годами все чаще он становится компонентом домашней косметики. Хотите пышную шевелюру — втирайте розмариновое масло в кожу голову. Выпадают волосы — ополаскивайте настоем розмарина волосы после мытья. Уточнение: каким бы идеальным ни казался зеленый друг, он может "сделать гадость" — вызвать аллергию, особенно в форме экстрактов. Прежде чем наводить марафет при помощи розмарина, сделайте пробу на чувствительность. Розмарин — это больше чем ароматная веточка с листвой, а ювелирная работа природы. Средиземноморская культура заставит плакать от счастья каждого, кто научится с ней обращаться и правильно использовать зелень.

Шоу-бизнес в Telegram

23 мая 2025, 20:31
Розмарин. Фото Raphael AI
ДНИ.РУ✓ Надежный источник

По теме

Как подобрать неприхотливые растения для сада

Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан

Жена Сарика Андреасяна покажет лицо новорожденной малышки при единственном условии

Жена Сарика Андреасяна покажет лицо новорожденной малышки при единственном условии
Актриса Лиза Моряк держит интригу: жена Сарика Андреасяна и вместе с этим молодая мама согласилась показать лицо своей новорожденной дочери, но для этого должно быть выполнено одно важное условие. Эта информация появилась в ее социальных сетях, где звезда кино и телевидения обратилась к своей аудитории. Заветная цифра озвучена: супруга известного режиссера Сарика Андреасяна откроет личико дочери Шарлиз, если ее новая детская страница в соцсети соберет десятитысячную аудиторию.

Знаменитому актеру из кинофильма "1+1" Омару Си грозит суд

Знаменитому актеру из кинофильма "1+1" Омару Си грозит суд
Звезда киноленты влипла в скандальную перепалку с ж/д компанией SNCF. Во Франции произошла перепалка, связанная с популярным актером Омаром Си, который получил звездный статус после съемок в фильме "1+1", — национальная компания железных дорог SNCF собирается с ним судиться.

Теперь официально: Меладзе закрывает "ВИА Гру" спустя 25 лет существования группы

Теперь официально: Меладзе закрывает "ВИА Гру" спустя 25 лет существования группы
Композитор, поэт-песенник и продюсер Константин Меладзе решил закрыть проект "ВИА Гра" и сделал соответствующее заявление. Свое решение он обозначил в публикации профиля в социальной сети "ВКонтакте". Меладзе продемонстрировал публике финальную композицию группы – Galileo. Маэстро заявил о благодарности людям, которые все время на протяжении 25 лет раскручивали с ним этот коллектив.

У пропавшего с радаров Элджея вскрылись серьезные финансовые проблемы

У пропавшего с радаров Элджея вскрылись серьезные финансовые проблемы
Рэпер Элджей столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Его карьера, казалось бы, была на пике, но в последние годы дела идут не так успешно. Основной бизнес Элджея, рекорд-лейбл ООО "Сайонара Бойз", по итогам прошлого года показал убытки свыше 1,1 миллиона рублей.

Басков исцелился путем народного ритуала

Басков исцелился путем народного ритуала
По мнению артиста, недуг спровоцировала ветреная погода на Байкале, где он находился в период поездки в Иркутск. Народный артист России Николай Басков избавился от гнойного воспаления глаза (ячменя) при помощи красной нити — атрибута народных верований.

Выбор читателей

22/05ЧтвРоссийские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды 23/05ПтнКиркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможное 22/05ЧтвПоявились подтверждения крушения брака Собчак и Богомолова после слухов об изменах 22/05ЧтвПохороны музыканта Кузьмина обошлись в один миллион рублей 22/05ЧтвЕще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда 22/05Чтв"Такого места больше нигде нет": вдова Караченцова променяла Москву на райский уголок