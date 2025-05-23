Жена Сарика Андреасяна покажет лицо новорожденной малышки при единственном условии

Актриса Лиза Моряк держит интригу: жена Сарика Андреасяна и вместе с этим молодая мама согласилась показать лицо своей новорожденной дочери, но для этого должно быть выполнено одно важное условие. Эта информация появилась в ее социальных сетях, где звезда кино и телевидения обратилась к своей аудитории.

Заветная цифра озвучена: супруга известного режиссера Сарика Андреасяна откроет личико дочери Шарлиз, если ее новая детская страница в соцсети соберет десятитысячную аудиторию. "У Шарлиз появилась страничка! Если наберем 10 000 подписчиков — выставлю ее фото!" — объявила Моряк, устанавливая правила этой необычной "сделки" с публикой.

Появление на свет Шарлиз Андреасян стало значимым событием 10 мая 2025 года. Елизавета и Сарик прошли через партнерские роды, они разделили этот важный момент. Перед родами будущая мама делилась кадрами поездки в роддом, запечатлев подготовку в своем личном блоге.