Жена Сарика Андреасяна покажет лицо новорожденной малышки при единственном условии

Заветная цифра озвучена: супруга известного режиссера Сарика Андреасяна откроет личико дочери Шарлиз, если ее новая детская страница в соцсети соберет десятитысячную аудиторию. "У Шарлиз появилась страничка! Если наберем 10 000 подписчиков — выставлю ее фото!" — объявила Моряк, устанавливая правила этой необычной "сделки" с публикой.
Появление на свет Шарлиз Андреасян стало значимым событием 10 мая 2025 года. Елизавета и Сарик прошли через партнерские роды, они разделили этот важный момент. Перед родами будущая мама делилась кадрами поездки в роддом, запечатлев подготовку в своем личном блоге.
Не прошло и пяти дней после появления ребенка на свет, как звезда поразила преображением своей фигуры. Лиза Моряк не скрывала своего удивления от столь быстрого восстановления, признаваясь, что поражена эффектом, отмечая при этом постоянный контроль за своим рационом.