Знаменитому актеру из кинофильма "1+1" Омару Си грозит суд

Звезда киноленты влипла в скандальную перепалку с ж/д компанией SNCF.

Во Франции произошла перепалка, связанная с популярным актером Омаром Си, который получил звездный статус после съемок в фильме "1+1", — национальная компания железных дорог SNCF собирается с ним судиться. Информация об этом прозвучала на телевизионном канале BFMTV.

Скандальный случай возник на Лионском вокзале во французской столице, во время посадки актера в поезд до Авиньона, там ему нужно было присутствовать на презентации Louis Vuitton. Как сообщает телеканал, между Си и работниками железнодорожного состава накалились страсти из-за того, что звезду попросили одеть намордник на четвероногого друга. В процессе перепалки, по заверениям сотрудников фирмы, Омар начал угрожать одному из присутствующих проводников.

Сотрудники SNCF проинформировали, что не собираются сидеть сложа руки и игнорировать спорный момент — в скором времени они готовятся подавать в суд. Когда актер прибыл в Авиньон, его повстречали полицейские. Они побеседовали с ним в профилактических целях, но задерживать знаменитость не стали.