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Пятница 23 мая

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Знаменитому актеру из кинофильма "1+1" Омару Си грозит суд

Знаменитому актеру из кинофильма "1+1" Омару Си грозит суд

Звезда киноленты влипла в скандальную перепалку с ж/д компанией SNCF.

Во Франции произошла перепалка, связанная с популярным актером Омаром Си, который получил звездный статус после съемок в фильме "1+1", — национальная компания железных дорог SNCF собирается с ним судиться. Информация об этом прозвучала на телевизионном канале BFMTV.

Скандальный случай возник на Лионском вокзале во французской столице, во время посадки актера в поезд до Авиньона, там ему нужно было присутствовать на презентации Louis Vuitton. Как сообщает телеканал, между Си и работниками железнодорожного состава накалились страсти из-за того, что звезду попросили одеть намордник на четвероногого друга. В процессе перепалки, по заверениям сотрудников фирмы, Омар начал угрожать одному из присутствующих проводников.

Сотрудники SNCF проинформировали, что не собираются сидеть сложа руки и игнорировать спорный момент — в скором времени они готовятся подавать в суд. Когда актер прибыл в Авиньон, его повстречали полицейские. Они побеседовали с ним в профилактических целях, но задерживать знаменитость не стали.

Шоу-бизнес в Telegram

23 мая 2025, 18:03
Омар Си. Кадр из фильма "1+1" (2011)
BFMTV✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Схватки начались в поезде: Толкунова и другие звезды с дорожной историей рождения

Валентина Толкунова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Рудольф Нуриев. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Анжелика Вольская. Кадр YouTube/Первый образовательный канал
Юрий Петерсон. Кадр Youtube/Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД
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