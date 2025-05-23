Теперь официально: Меладзе закрывает "ВИА Гру" спустя 25 лет существования группы

Композитор, поэт-песенник и продюсер Константин Меладзе решил закрыть проект "ВИА Гра" и сделал соответствующее заявление. Свое решение он обозначил в публикации профиля в социальной сети "ВКонтакте". Меладзе продемонстрировал публике финальную композицию группы – Galileo.

Маэстро заявил о благодарности людям, которые все время на протяжении 25 лет раскручивали с ним этот коллектив. Композитор высоко оценил в истории развития проекта песни, полные любви, надежды и веры. Он назвал их "главным и лучшим" из того, что было и останется. Также Меладзе выразил надежду, что их будут слушать и дальше — на протяжении многих лет. Композицию Galileo спели артистки из финального состава — София Тарасова и Ульяна Синецкая.

За все время существования у "ВИА Гры" было 20 составов. В стартовый с 2000 по 2002 год попали звезды Алена Винницкая и Алена Грановская. В течение 25 лет в составе команды также числились такие артистки, как Вера Брежнева, Анна Седокова и Светлана Лобода. Девушки в коллективе сменяли друг друга спустя незначительное количество лет, самой стойкой, продержавшейся восемь лет, оказалась жена вокалиста Валерия Меладзе Альбина Джанабаева.

Музыкальную группу "ВИА Гра" основали в 2000 году в столице Незалежной, до официального запуска ее называли "Серебро". Инициатором выступил продюсер Дмитрий Костюк. Команда представила слушателям пять профессиональных альбомов, три из них отметили в РФ золотым статусом. А вот один альбом на английском языке получил такой же статус в нескольких странах Азии, а вместе с ним и платиновый — в Таиланде. Кроме того, группу неоднократно номинировали на премии: "Песня года", "Золотой граммофон", "Золотой диск" и прочие.

В списке наиболее прослушиваемых песен: "Бриллианты", "Попытка номер 5", "У меня появился другой", "Бриллианты", "У меня появился другой".