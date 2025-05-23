По мнению артиста, недуг спровоцировала ветреная погода на Байкале, где он находился в период поездки в Иркутск.

Народный артист России Николай Басков избавился от гнойного воспаления глаза (ячменя) при помощи красной нити — атрибута народных верований. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

"Прошел, слава богу. Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает, и помогло!" — объявил певец.

Золотой голос эстрады думает, что его продуло на Байкале во время визита в Иркутск. Артист подчеркнул, что не относится к последователям народных рецептов. Тем не менее, по мнению певца, избавиться от ячменя специальная нить ему помогла.

Этой весной исполнитель отметил, что еще долго будет заниматься ремонтом своего "умного" дома. Он рассыпался в жалобах на колоссальные временные издержки. В том числе, касающиеся транспортировки материала из заграницы. Певец подчеркнул, что мог бы приобретать его в России, однако те самые, нужные ему ткани, в родных краях не ткут. При этом золотой голос эстрады связался с отечественными дизайнерами, чтобы улучшить свою жилплощадь.

Басков сообщил, что выбрал себе итальянский кабинет. Однако ему не понравились "дырки". В результате артист пришел к выбору отечественного производителя. Итог его порадовал.

По словам певца, он не способен определить, в какую сумму ему обходится ремонт. Он сыроинизировал, что "сойдет с ума", если станет вести подсчет затрат.

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