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Пятница 23 мая

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У пропавшего с радаров Элджея вскрылись серьезные финансовые проблемы

У пропавшего с радаров Элджея вскрылись серьезные финансовые проблемы
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Рэпер Элджей столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Его карьера, казалось бы, была на пике, но в последние годы дела идут не так успешно.

Основной бизнес Элджея, рекорд-лейбл ООО "Сайонара Бойз", по итогам прошлого года показал убытки свыше 1,1 миллиона рублей. При этом доход составил лишь около 100 тысяч рублей.

Сообщается", ситуация усугубляется налоговыми задолженностями. Лейбл имеет долг перед налоговыми органами в размере около 30 тысяч рублей, что включает в себя страховые взносы и пени. Это не единственная проблема Элджея: он также является владельцем части компании ООО "Итэн Дрим", которая тоже демонстрирует отрицательные финансовые результаты. За 2024 год эта компания понесла убытки в размере 92 тысячи рублей и к началу 2025 года накопила налоговую задолженность в размере 2 тысяч рублей, отмечает женский журнал Клео.ру.

Элджей, который является бывшим бойфрендом популярной ведущей Насти Ивлеевой, переживает не только финансовые трудности, но и личные. После свадьбы с Ивлеевой в 2020 году их брак продлился всего год, что также могло отразиться на его эмоциональном состоянии и бизнесе. В 2021 году артист покинул Россию на фоне проблем с законом.

Несмотря на его прежние успехи и миллионы прослушиваний треков, текущее положение Элджея вызывает вопросы о будущем его карьеры и бизнесов-проектов. Многие поклонники надеются на скорое возвращение артиста к музыкальной деятельности.

Шоу-бизнес в Telegram

23 мая 2025, 16:51
Элджей. Фото: соцсети
Клео.ру✓ Надежный источник

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