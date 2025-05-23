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Пятница 23 мая

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Киркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможное

Киркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможное
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Киркорова госпитализировали в Москве. Певец находится в отделении экстренной хирургии одной из частных клиник города.

Причиной госпитализации стали осложнения, возникшие после ожога, который он получил во время своего концерта в Санкт-Петербурге. Как сообщил звездный пластический хирург Тимур Хайдаров, процесс заживления ожога у Киркорова затянулся. На одной из рук возникло осложнение, что связано с его диагнозом — сахарный диабет.

Врачи сейчас делают все возможное, чтобы помочь артисту и вернуть его к нормальной жизни. На данный момент Филипп уже провел две недели в больнице, и его состояние требует постоянного контроля.

Стоит отметить, что слухи о том, что у Киркорова "разорвались импланты", являются ложными. Эта информация была опровергнута как представителями артиста, так и медицинскими работниками. Тем не менее, представители Киркорова подтвердили факт его наблюдения у врачей, однако отказались сообщить подробности о том, находится ли он в палате или уже переведен в другое отделение.

Инцидент, который стал причиной серьезных последствий для здоровья артиста, произошел 25 апреля во время концерта в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. В рамках запланированного номера певец использовал фейерверки, которые должны были добавить зрелищности выступлению. Однако что-то пошло не так, и в результате Киркоров получил ожог. После инцидента он сам отметил, что "обжегся", но не предполагал, что это приведет к такому исходу.

Шоу-бизнес в Telegram

23 мая 2025, 14:53
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
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