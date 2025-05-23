Целовали руки и брали автографы: панихида по Григоровичу превратилась в бенефис Волочковой

В Большом театра завершается церемония прощания с Юрием Григоровичем. Отдать последние почести прославленному хореографу прошло много знаменитостей – министр культуры Ольга Любимова, балетмейстер Борис Акимов, дирижер Феликс Коробов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, ректор Академии балета им. Вагановой Николай Цискаридзе... Но самый большой ажиотаж вызвало появление у гроба Анастасии Волочковой.

Волочкова приехала к служебному входу Большого театра как настоящая звезда и прима-балерина – на белом "Мерседесе", с огромным букетом роз. Правда, был риск, что ее после всех скандалов вообще не пустят на панихиду, как это было в 2008 году, когда в Большом прощались с балериной и педагогом Натальей Бессмертновой. Тогда ее вдовец Юрий Григорович за руку лично проводил Анастасию Волочкову к гробу.

В этот раз к гробу самого Григоровича Анастасию проводил Георгий Гераскин – бывший солист балета Большого театра, который сегодня руководит культурным центром "Зодчие", где Волочкова часто показывает свои шоу.

У гроба она пробыла недолго – положила цветы, поклонилась, помолилась. А на выходе ее ждало более сотни поклонников – Волочкову долго не отпускали, делали с ней селфи, брали автографы, подписывая книги, журналы и фотографии, целовали ей руки. Они никому не отказала в знаке внимания.

Стоит заметить, что ни к одной действующей балерине Большого театра не подошло столько журналистов и фанатов. Ни одна другая знаменитость на прощании не вызывала такого интереса. Получается, что хотя уже 22 года Анастасия Волочкова не служит в Большом, но остается самой известной его танцовщицей и главной звездой, даже будучи давно и несправедливо уволенной.