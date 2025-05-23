Принесите воды: рыдающей Волочковой стало плохо у гроба Григоровича

В Большом театре сегодня прощаются с выдающимся хореографом XX века Юрием Григоровичем. Главной сенсацией панихиды стало появление у гроба балерины Анастасии Волочковой, которую в свое время Григорович вернул в Россию и которая позже со скандалом ушла из театра.

"Для меня было страшно видеть в гробу человека, который на протяжении долгих лет был моим ангелом-хранителем, слушать высокопарные слова о нем, – призналась Волочкова "Дни.ру". – Зато на похоронах можно было встретить коллег и друзей – дирижера Валерия Гергиева, артиста балета Махара Вазиева, Колю Цискаридзе".

Кстати, некоторые из тех, кто встретился сегодня Волочковой на панихиде, в свое время гнобили ее, а теперь улыбались, как ничего и не было. "Это – бал лицемерия, – считает Волочкова. – В моем шоу "Одержимость" есть такие сцены, где тебе сегодня целуют руки, а завтра уничтожают".

"Это еще слава Богу, что меня вообще туда пустили – у людей хватило благоразумия, – вздыхает балерина. – Помог же мне пройти танцор Георгий Гераскин (бывший солист балета Большого театра – Прим. ред.), который сегодня руководит театром "Зодчие", где я часто показываю свои шоу. Моя задача была – прийти, поклониться гробу, положить цветы, передать поклон от моей мамы, которая видела и все мои мытарства в стенах этого театра, и как Григорович вернул меня в Россию (она танцевала в Английском национальном балете – Прим. ред.)"

В момент, когда Волочкова молилась у гроба о душе новопреставленного раба Божия Юрия и плакала, к микрофону вышел Константин Иванов – первый партер Анастасии в "Лебедином озере" на сцене Большого. "Мне стало плохо, я попросила Костю помочь мне выйти, а какой-то добрый человек принес мне стакан воды", – смахивает слезы самая известная балерина страны.