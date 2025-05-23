Объявлено об уходе из жизни выдающегося актера, обладателя званий "Заслуженный артист РФ" и "Народный артист РФ".

Ушел навсегда талантливый деятель искусства Владимир Бухаров, прославленный в России не только на региональном, но и на федеральном уровне. Помимо званий "Заслуженный артист РФ" (2006) и "Народный артист РФ" (2024), он получил премию "Оренбургская лира" (2006), также он был признанным актером Оренбургского областного драматического театра имени Горького, где сыграл более 100 ролей: дядя Митя в "Любовь и голуби", господин Луазо в "Пышке", помещик Кнуров в "Бесприданнице", слуга Савельич в "Капитанской дочке", фермер Карри в "Продавце дождя" и другим. Особое внимание ушедший творец искусства уделял созданию именно комедийных амплуа, которые, как стрелы, надолго врезаются в память: искренние, пронзительные, вдохновляющие, назидательные.

Он родился в Ишимбае, учился в Екатеринбурге, начинал в Нижнем Тагиле, а обосновался, прославился и ушел в Оренбурге. Сообщается, что это произошло 22 мая 2025 года, но о причинах, по которым это случилось, информация не разглашается.

Об уходе артиста в возрасте 74 лет сообщили в Минкульте Оренбургской области, а также в Оренбургском областном драмтеатре имени Горького. В этом же учреждении он проработал более 1/4 своей жизни, с 1998 года — почти 30 лет. Однако познакомиться с его творчеством и влюбиться в него можно было также на международных и всероссийских театральных фестивалях, гастролях в следующих городах: Москва, Сочи, Белгород, Симферополь, Ярославль, Ростов-на-Дону, Друскининкай, Казань, Уфа, Самара, Киров, Нижний Новгород и других.

Прощальная церемония с ушедшим деятелем искусства начнется в 14 часов 24 мая 2025 года в Оренбургском драмтеатре. Он расположен на улице Ленинская, 40.

Известно, что ушедший артист РФ был не только обладателем выдающихся актерских способностей. Еще одной его уникальной особенностью, которая отличает ушедшего гуру от других, стал его уникальный опыт помощи молодежи в поиске профессионального пути. Высшие силы наградили Владимира Бухарова талантом и мастерством, а также и золотым сердцем.