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Названа причина отказа освободившегося Ефремова от съемок в кино и крупных гонораров

Названа причина отказа освободившегося Ефремова от съемок в кино и крупных гонораров
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Михаил Ефремов пытается вернуться к обычной жизни после выхода из колонии. Однако его дальнейшая карьера остается под вопросом.

Журналисты выяснили, что актер пока отказывается от предложений о съемках в кино. Несмотря на наличие достойных гонораров и привлекательных ролей, актер по-прежнему не спешит возвращаться к своей прежней жизни на экране.

После выхода из мест лишения свободы ожидалось, что артист вернется к актерской карьере, получив возможность заново заявить о себе в киноиндустрии. Однако прошел уже месяц, а Михаил так и не появился на съемочной площадке ни одного проекта.

Михаил Ефремов. Кадр из телесериала "Полет" (2019)

Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что Ефремов получает множество предложений от режиссеров — речь идет о крупных гонорарах и главных ролях. Тем не менее, актер отказывается от всех предложений. По словам Дворцова, причина такого поведения может заключаться в состоянии здоровья Михаила. "Он держит планку и, возможно, не хочет возвращаться к съемкам, пока не будет готов физически и морально", — отметил продюсер.

Здоровье Ефремова действительно вызывает беспокойство. После длительного заключения ему необходимо время для восстановления. Психологические и физические нагрузки могут оказать значительное влияние на его способность работать в кино. Актеру нужно адаптироваться к жизни вне стен колонии, что может быть непростой задачей.

Кроме того, сам Михаил и его представители пока не комментируют ситуацию с возвращением в кино. Возможно, Ефремов просто хочет взять паузу и обдумать свои возможности. Он уже сделал заявление о том, что не собирается садиться за руль.

Шоу-бизнес в Telegram

23 мая 2025, 14:13
Михаил Ефремов. Кадр из телесериала "Полет" (2019)
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