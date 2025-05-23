Загитова откровенно высказалась после травли из-за внешности: Очень серьезные комплексы

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Пятница 23 мая

12:50Загитова откровенно высказалась после травли из-за внешности: Очень серьезные комплексы 12:39Роза Сябитова о возрасте, браке и критике: взгляд телеведущей на личную свободу 12:00Покинувшая Россию Гузеева получила неожиданны удар: Бабушка на лавочке 11:06Прощание с отцом и звездой телеэфира: жизнь популярного героя оборвал рак 10:42Раскритикованная после опасного путешествия Боня разочаровалась в мужчинах 10:29Не стало знаменитого актера, юмориста и легенды телевидения 09:51 "Мэри Поппинс, до свидания!": люди несут цветы к дому Натальи Андрейченко в центре столицы 06:4248-летний Басков раскрыл свое отношение к дерзким молодым артистам 03:06Известная голливудская актриса сделала заявление о конфликте с Меган Маркл 00:12"Молюсь за тебя": Пугачева обратились к внуку на фоне трудностей с продажей дома 20:56У невостребованного Филиппа Киркорова крупные проблемы 20:35Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда 19:32Похороны музыканта Кузьмина обошлись в один миллион рублей 18:48Лазарев признался в любви юной красавице и показал ее всем поклонникам 18:41Совершившая ошибку Татьяна Васильева в ужасе от решения невестки: Я тебя заклинаю! 17:49Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды 17:40"Такого места больше нигде нет": вдова Караченцова променяла Москву на райский уголок 16:47Стало известно, как брошенный сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой 16:23Андрей Воробьев анонсировал летнюю культурную программу в Подмосковье 16:16Внезапно: не стало певицы и актрисы, чье имя прогремело на весь мир 15:29Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм-сказку "Старик Хоттабыч? 14:34Вдова рассказала о судьбе личных вещей покойного Левкина 14:13Костюшкин на всю страну поздравил жену с юбилеем – 45! 13:12Цискаридзе обратился к коллегам и поклонникам – сегодня день прощания 12:15Совершившая опрометчивый поступок Лопес угодила в неприятности 12:14Смерть партнера обернулась для Киркорова серьезными последствиями 12:13Знаменитый актер и писатель ушел из жизни крайне неожиданно 11:45Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью 11:17Появились подтверждения крушения брака Собчак и Богомолова после слухов об изменах 10:34Звезда театра и кино Дарья Мороз выставила пышные прелести: Двойной кайф 10:22Дайнеко раскрыла грандиозные планы на свадебное путешествие 10:08Бондарчук и Мордюкова: две великие "глыбы" кино СССР сидят как живые 09:50"Не от безысходности или нужды": Волочкова раскрыла настоющую причину продажи квартиры 09:43"В чем сила, брат?": люди несут цветы и свечи к мемориалу Сергея Бодрова 09:26Новый гроб каждый день: панихиды в Большом театре проходят одна за одной 09:07Лель не смогла смириться с неутешительными новостями о пропаже бывшего мужа 06:22Собчак сделала заявление о находящемся рядом маньяке: Сосед по маршрутке 03:09Маркл рассказала о своих тяготах материнства: Было идеализированное видение 00:17Решетова отреагировала на слухи о подаренной ей квартире Тимати 21:13Стало известно, с кем останется сын Прилучного и Муцениеце 19:52Молодежный экофестиваль состоялся в Петербурге на полях НМЭК 19:24Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву 18:40Упала в ноги Крутому и пустилась в пляс: Кудрявцева удивила коллег на собственном юбилее 18:32Собянин: ПВО Минобороны уничтожили вражеские БПЛА на подлете к Москве 18:04Появившаяся в обществе любимого мужчины Собчак ответила на слухи о разводе 16:51ТЕСТ: правда или вымысел о культовых сериалах 90-х? 15:51 Назван победитель музыкального конкурса "Интервидение" 14:58Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с Ниной Гребешковой? 13:57Бывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы
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Загитова откровенно высказалась после травли из-за внешности: Очень серьезные комплексы

Загитова откровенно высказалась после травли из-за внешности: Очень серьезные комплексы
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Алина Загитову до сих пор активно обсуждают из-за кардинальных изменений во внешности.

В интервью Евгении Медведевой для YouTube-шоу "Бес Комментариев" она открыто рассказала о своих комплексах и слухах о пластических операциях. Загитова отметила, что многие критикуют и даже травят ее за то, что она якобы сделала пластику лица, изменив форму подбородка и скул.

Однако сама фигуристка уверяет, что все изменения связаны лишь с похудением, а не с хирургическим вмешательством.

"У меня были очень серьезные комплексы насчет щек. Это всегда привлекало внимание окружающих, и я чувствовала себя некомфортно. Некоторые говорили мне: "Не переживай, с возрастом все наладится". Я действительно боялась операций и наркозов, поэтому никогда не решалась на пластику", — призналась Алина.

Она добавила, что сейчас ей нравятся ее скулы, хотя иногда ей не хватает округлых щек, которые были раньше. Несмотря на это, Загитова не отрицает, что сделала увеличение губ. Она считает, что филлеры выглядят вполне естественно и не стесняется этого выбора. Фигуристка объяснила, что решила на процедуру после установки брекетов, которые изменили ее прикус. Недавно она уменьшила губы, которые ранее вызывали много обсуждений, но все же оставила их немного более объемными, чем было изначально.

Алина также подчеркнула, что ее стиль изменился. Она осознала, что хочет носить более женственные наряды и самовыражаться через моду. "Я поняла, что у меня много спортивной одежды, а я хочу быть разной и женственной", — добавила она.

В целом, Загитова продолжает оставаться яркой фигурой в мире спорта и моды. Она вдохновляет многих девушек принимать себя такими, какие они есть, и не бояться экспериментировать с внешностью. "Девочки, у кого есть щечки — все у вас хорошо!", — заключила она.

Шоу-бизнес в Telegram

23 мая 2025, 12:50
Алина Загитова. Фото: соцсети
YouTube-шоу "Бес Комментариев" ✓ Надежный источник

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