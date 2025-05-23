Загитова откровенно высказалась после травли из-за внешности: Очень серьезные комплексы

Алина Загитову до сих пор активно обсуждают из-за кардинальных изменений во внешности.

В интервью Евгении Медведевой для YouTube-шоу "Бес Комментариев" она открыто рассказала о своих комплексах и слухах о пластических операциях. Загитова отметила, что многие критикуют и даже травят ее за то, что она якобы сделала пластику лица, изменив форму подбородка и скул.

Однако сама фигуристка уверяет, что все изменения связаны лишь с похудением, а не с хирургическим вмешательством.

"У меня были очень серьезные комплексы насчет щек. Это всегда привлекало внимание окружающих, и я чувствовала себя некомфортно. Некоторые говорили мне: "Не переживай, с возрастом все наладится". Я действительно боялась операций и наркозов, поэтому никогда не решалась на пластику", — призналась Алина.

Она добавила, что сейчас ей нравятся ее скулы, хотя иногда ей не хватает округлых щек, которые были раньше. Несмотря на это, Загитова не отрицает, что сделала увеличение губ. Она считает, что филлеры выглядят вполне естественно и не стесняется этого выбора. Фигуристка объяснила, что решила на процедуру после установки брекетов, которые изменили ее прикус. Недавно она уменьшила губы, которые ранее вызывали много обсуждений, но все же оставила их немного более объемными, чем было изначально.

Алина также подчеркнула, что ее стиль изменился. Она осознала, что хочет носить более женственные наряды и самовыражаться через моду. "Я поняла, что у меня много спортивной одежды, а я хочу быть разной и женственной", — добавила она.

В целом, Загитова продолжает оставаться яркой фигурой в мире спорта и моды. Она вдохновляет многих девушек принимать себя такими, какие они есть, и не бояться экспериментировать с внешностью. "Девочки, у кого есть щечки — все у вас хорошо!", — заключила она.