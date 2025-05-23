Роза Сябитова о возрасте, браке и критике: взгляд телеведущей на личную свободу

В своем личном Telegram-канале, на площадке, где она открыто общается с миллионами подписчиков, Роза Сябитова, одна из самых узнаваемых лиц российского телевидения, ведущая знаковой программы "Давай поженимся!" на Первом канале, вновь поднимает вечный вопрос.

Когда теледива дает рекомендации, когда она открыто говорит о перспективах отношений, нередко те, кто не желает принять истину, обвиняют ведущую в собственной несостоятельности, упрекают в личной неустроенности. Так ли это? И есть ли вообще возраст, когда замуж выходить уже неприлично для женщины такого масштаба?

Каждая эпоха сама определяет такую точку невозврата. Каждое время диктует свои правила. Но для себя Сябитова, опытный эксперт и икона телеэкранов, определила свой рубеж, она выбрала свой возраст — 60 лет. И объяснила это так:

Звезде "Давай поженимся!" многое предстоит: укрепить финансовую основу семьи, обеспечить будущее детям и внукам. Поэтому она не может отвлекаться на мимолетные увлечения, она не станет тратить силы на новые отношения. Сегодня это ее сознательный выбор, ее личный путь, о котором она безбоязненно заявляет публично.

Однако, если бы она жила в Средневековье, то ей бы пришлось платить штраф, ей бы вменялось наносить ущерб деревне, не рожая работников. Тогда вдоветь долго, тогда не желать снова замуж — такая привилегия была лишь у королев. Времена изменились, требования общества трансформировались, личная свобода стала неоспоримой ценностью.

Поэтому она приняла решение — экономить физические силы, она сделала выбор — беречь эмоциональные ресурсы. Сваха стремится жить для себя, она ищет внутренней гармонии. И сейчас, на пике своей медийной карьеры, в зените своего влияния, она радуется всему, что имеет, она довольна тем, что у нее есть, и не желает того, чего ей не дано.

Как же это решение, ее бескомпромиссный личный выбор, влияет на профессиональную деятельность телеведущей, чье имя неразрывно связано с одним из самых популярных ток-шоу страны? По ее словам, никак. Напротив, он укрепляет ее позицию, подтверждает ее компетентность.

И, подводя итог своим рассуждениям, Роза Сябитова четко обозначила свои жизненные приоритеты, заявив: "Моя личная жизнь — это мои дети, внуки и я сама. А карьера позволяет жить так, как мне хочется. Все важно!"