Прощание с отцом и звездой телеэфира: жизнь популярного героя оборвал рак

Внезапная весть потрясла поклонников реалити-шоу: известный участник, узнаваемый герой телеэкранов Бен Рэтбун ушел из жизни в возрасте 55 лет. Печальное известие пришло после того, как в конце 2024 года ему был поставлен диагноз – рак желудка.

Как стало известно, Бен Рэтбун скончался 19 мая 2025 года в своем доме в Гринкастле, штат Индиана. Об этом сообщила его бывшая жена, Лиза Перри Рэтбун, на своей странице в соцсети, написав: "С прискорбием сообщаю, что Бен Рэтбун, мой бывший муж и отец наших четырех замечательных детей, скончался…" Сообщается, что он ушел в кругу семьи, ушел в окружении близких, включая его последнюю жену Махогани Року, которая также появлялась на шоу.

Диагноз – рак желудка четвертой стадии – был поставлен в декабре 2024 года. Этот тип рака, известный как метастатическая аденокарцинома, поражает железы, выстилающие органы. Бен Рэтбун стал известен широкой публике благодаря участию в пятом сезоне "90 Day Fiancé: Before the 90 Days", который транслировался с декабря 2021 по апрель 2022 года, где он снимался вместе с Махогани Рокой. Их отношения развивались на глазах миллионов, их брак был официально объявлен в эпизоде "90 Day Diaries" в феврале 2024 года.

Коллеги по шоу выразили свои соболезнования, поклонники выразили свою скорбь. "Это так, так грустно. Мое сердце разрывается за его детей и семью", — прокомментировала Кимберли Мензис. Майк Берк добавил: "Боже мой… это правда? Это так печально видеть, как он или кто-либо умирает от рака. Молитвы ему, его семье и Махогани". Последнее публичное сообщение Бена, его последнее видео в соцсети, было опубликовано более двух лет назад, где он говорил: "Желаю вам отличного, отличного дня. Вы этого заслуживаете".