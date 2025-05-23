Покинувшая Россию Гузеева получила неожиданны удар: Бабушка на лавочке

Сергей Соседов известен своими резкими высказываниями. На этот раз музыкальный критик прошелся по популярному шоу "Давай поженимся!" и его ведущим – Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой.

В интервью на YouTube-канале "Антонимы Фан" он не оставил камня на камне от популярной программы, назвав ее дешевым проектом, а самих ведущих — "старушками", которые ведут себя как бабушки на лавочке. Соседов отметил, что шоу существует уже много лет и, несмотря на временные перерывы, продолжает оставаться в эфире благодаря своим ведущим.

Однако критик считает, что это не делает проект лучше. По его мнению, Гузеева и Сябитова играют по заданным правилам и не могут выйти за рамки предложенных обстоятельств.

Он сравнил их поведение с образом старушек, которые сидят на скамейках у подъездов и обсуждают жизнь, что вызывает у него ностальгические, но в то же время негативные ассоциации.

"Само шоу дешевое. И Лариса, и Роза играют в предложенных обстоятельствах, по предписанным правилам. Они должны так себя вести: разбитно, как простые бабушки на лавочке. Именно такими были старушки у подъездов в советское время. Я это хорошо помню", — подчеркнул Сергей.

Ранее стало известно о том, что Лариса Гузеева улетела из России. Телезвезда поделилась в личном блоге кадрами прогулки по Иерусалиму. "Сегодня большой праздник! Я в Иерусалиме, специально приехала. Иду в храм Гроба Господня. Очень я люблю этот храм. Мне важно хотя бы раз в год сюда приехать", – сообщила она.