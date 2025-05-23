Раскритикованная после опасного путешествия Боня разочаровалась в мужчинах

Виктория Боня вернулась из захватывающего приключения – покорения Эвереста.

Этот опыт стал для нее не только физическим испытанием, но и эмоциональным катарсисом. Однако радость от успешного восхождения была омрачена негативной реакцией со стороны некоторых российских мужчин, которые не упустили возможности раскритиковать ее достижения.

После возвращения домой Вика поделилась своими переживаниями в своем телеграм-канале. Она отметила, что, несмотря на свои усилия и трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в горах, она не получила должного признания от отечественных альпинистских сообществ.

"Никто из российских альпинистских клубов не поздравил меня с восхождением. Это этика", — написала она.

Критика, с которой столкнулась Боня, исходила преимущественно от мужчин-альпинистов. Они утверждали, что ей помогали в восхождении, и что она якобы не заслужила успеха своими силами. Эти обвинения вызвали у Виктории недоумение и возмущение. Она считает, что подобные комментарии не только необоснованны, но также говорят о предвзятом отношении к женщинам в спорте.

Тем не менее, среди звезд шоу-бизнеса нашлись те, кто поддержал Вику. Одной из немногих, кто поздравил ее с успехом, стала Юлия Барановская. Она опубликовала пост в своем блоге, в котором выразила восхищение достижениями Бони. Также ее успех отметили Алена Водонаева, Светлана Бондарчук, Митя Фомин, Гуф и Анна Семенович.