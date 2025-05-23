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Пятница 23 мая

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Не стало знаменитого актера, юмориста и легенды телевидения

Не стало знаменитого актера, юмориста и легенды телевидения
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Объявлено об уходе знаменитого артиста, комика и узнаваемого телевизионного деятеля Джорджа Вендта, который сыграл во множестве кинокартин: "Флетч", "Энтузиаст", "Бегство от сна", "Дом", "Вечно молодой", "Заложник на день", "Кто в доме хозяин". Однако единственной триумфальной для ушедшего актера стала роль Норма Питерсона в телесериале "Веселая компания", выходившем с начала 80-х до начала 90-х годов.

Артист Джордж Вендт, снявшийся в кинопроекте "Веселая компания", ушел навсегда в возрасте 76 лет. Об уходе комика сообщил таблоид CNN с отсылкой на подтверждение представителя семьи. Исполнитель роли Норма Питерсона начинал актерскую карьеру в легендарном театре Second City, там же познакомился со своей будущей женой, тоже актрисой. Слава к ушедшему деятелю искусства пришла не в моменте. Прежде чем стать юмористом, прежде чем стать звездой "Веселой компании", он перебивался мелкими ролями, появлялся телевизионных скетчах. Именно в амплуа Питерсона Джордж поймал удачу за хвост, вошел в историю телевидения Америки, и даже обрел известность в России.

Фото: Team Coco / Team Coco

Фото: Team Coco / Team Coco / Team Coco / Team Coco

Как было объявлено, Вендт ушел навсегда 21 мая 2025 года. Таблоиды сообщили, что это произошло во сне, однако конкретную причину не указали. Исполнителя киноролей запомнили не только как легенду телеэкранов, но и как заботливого семьянина, как любимого друга и как надежного товарища. У него осталось трое детей: дочь и два сына. Всего было снято 275 эпизодов сериала "Веселая компания", и ушедший кинодеятель появлялся в каждом из них. Его роль Норма принесла ему шесть последовательных номинаций на премию "Эмми" в категории "Лучший актер второго плана в комедийном сериале".

Шоу-бизнес в Telegram

23 мая 2025, 10:29
Фото: maksimzaviktorin / Unsplash
CNN✓ Надежный источник

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