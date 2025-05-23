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Пятница 23 мая

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"Мэри Поппинс, до свидания!": люди несут цветы к дому Натальи Андрейченко в центре столицы

"Мэри Поппинс, до свидания!": люди несут цветы к дому Натальи Андрейченко в центре столицы
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Наталью Андрейченко люди запомнили по двум фильмам начала 1980-х – "Военно-полевой роман" и "Мэри Поппинс, до свидания!"

Наталья Андрейченко – человек мира. У нее есть вилла в Ривьера-Майя, которая находится в Мексике на берегу Карибского моря на северо-востоке полуострова Юкатан. Еще несколько лет назад актриса владела и трехкомнатной квартирой в кирпичном особняке 1910 года постройки в Дегтярном переулке Москвы. Эта жилплощадь с индивидуальной планировкой ей досталась от бабушки, но потом была продана.

А сегодня у актрисы есть квартира размером более 100 "квадратов" в знаменитом Доме на Набережной. Ее она купила после развода со вторым мужем.

Этот элитный жилой комплекс в центре столицы был построен по проекту архитектора Бориса Иофана – автора павильонов СССР на Всемирных выставках в Париже и Нью-Йорке. В свое время этот двенадцатиэтажный дом с 505 квартирами считался одним из самых крупных домов в Европе. Говорят, что до 1953 года каждого нового жильца тут утверждал лично Иосиф Сталин.

Соседями Натальи Андрейченко тут были, в частности, актер Алексей Баталов и балерина Ольга Лепешинская. К их мемориальным доскам, которые установлены на фасаде, люди сегодня часто несут живые цветы как знак любви и признательности за талант.

Шоу-бизнес в Telegram

23 мая 2025, 09:51
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского

Фото: соцсети / @dimitri_schell
Фото: соцсети / @dimitri_schell
Фото: соцсети / @dimitri_schell
Фото: соцсети / @natalya_andreychenko

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