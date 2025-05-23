"Мэри Поппинс, до свидания!": люди несут цветы к дому Натальи Андрейченко в центре столицы

Наталью Андрейченко люди запомнили по двум фильмам начала 1980-х – "Военно-полевой роман" и "Мэри Поппинс, до свидания!"

Наталья Андрейченко – человек мира. У нее есть вилла в Ривьера-Майя, которая находится в Мексике на берегу Карибского моря на северо-востоке полуострова Юкатан. Еще несколько лет назад актриса владела и трехкомнатной квартирой в кирпичном особняке 1910 года постройки в Дегтярном переулке Москвы. Эта жилплощадь с индивидуальной планировкой ей досталась от бабушки, но потом была продана.

А сегодня у актрисы есть квартира размером более 100 "квадратов" в знаменитом Доме на Набережной. Ее она купила после развода со вторым мужем.

Этот элитный жилой комплекс в центре столицы был построен по проекту архитектора Бориса Иофана – автора павильонов СССР на Всемирных выставках в Париже и Нью-Йорке. В свое время этот двенадцатиэтажный дом с 505 квартирами считался одним из самых крупных домов в Европе. Говорят, что до 1953 года каждого нового жильца тут утверждал лично Иосиф Сталин.

Соседями Натальи Андрейченко тут были, в частности, актер Алексей Баталов и балерина Ольга Лепешинская. К их мемориальным доскам, которые установлены на фасаде, люди сегодня часто несут живые цветы как знак любви и признательности за талант.