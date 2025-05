Известная голливудская актриса сделала заявление о конфликте с Меган Маркл

Гвинет Пэлтроу решила прояснить ситуацию вокруг слухов о конфликте с Меган Маркл.

В недавнем интервью актриса открыто заявила, что ей не нравится, когда общество пытается создать напряжение между женщинами.

"Мне не нравится, когда люди пытаются натравить женщин друг на друга", — подчеркнула она, добавив, что подобные слухи лишь отвлекают от настоящих отношений и сотрудничества.

Пэлтроу объяснила, что, несмотря на свою занятость и частые поездки, она поддерживает связь с Маркл через мессенджеры. Актриса отметила, что у них есть возможность общаться, даже если они не встречаются лицом к лицу.

Интересно, что Гвинет выразила желание поучаствовать в кулинарном шоу, которое ведет Меган Маркл. "Почему бы и нет? Я не очень хорошо пеку, но всегда могу попробовать", — с улыбкой сказала актриса.

В марте Гвинет опубликовала видео в своих социальных сетях, где продемонстрировала процесс приготовления завтрака. Она показала, как готовит булочки с поджаренным беконом и яйцами, при этом выглядела очень непринужденно в полосатой пижаме и без макияжа. Однако некоторые интернет-пользователи восприняли это видео как намек на Меган Маркл, так как в фоновом звучании была использована песня "This Will Be" от Натали Коул — та же композиция, которую герцогиня использовала в своем кулинарном шоу. Кроме того, в кадре появилась кружка с монограммой, напоминающая ту, что показывала Маркл.