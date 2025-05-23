"Молюсь за тебя": Пугачева обратились к внуку на фоне трудностей с продажей дома

Алла Пугачева не упустила возможности поздравить своего внука Никиту Преснякова с днем рождения. Молодой певец отметил 34-летие.

Внук знаменитой певицы живет в США, и, несмотря на расстояние, ее любовь и поддержка остаются неизменными. В комментарии к посту своей дочери Кристины Орбакайте, посвященному этому событию, Пугачева написала: "С днем рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя".

Никита, в свою очередь, также поделился своими чувствами в социальных сетях. Он опубликовал несколько фотографий и написал: "34! Хотелось бы вернуться в прошлое и снова все пройти... Может, кое-что даже поменять успеть. В любом случае впереди ещё столько захватывающих приключений!".

Недавно стало известно, что Никита Пресняков снизил цену на свой особняк в Подмосковье, который был подарен ему бабушкой. Изначально дом был выставлен на продажу за 152 миллиона рублей, но теперь он предлагает его за 130 миллионов.

Объект находится в живописной деревне Бережки на первой линии Истринского водохранилища и был передан ему в 2014 году. Вырученные средства от продажи планируется использовать для приобретения недвижимости в США.

Никита живет в Лос-Анджелесе с женой, моделью Аленой Красновой. В последнее время вокруг их отношений возникли слухи о возможном расставании, однако сам Никита опроверг эту информацию.