48-летний Басков раскрыл свое отношение к дерзким молодым артистам

Николай Басков поделился своим мнением о том, как звезды российской эстрады относятся к молодым исполнителям.

Певец подчеркнул, что современные артисты действительно открывают двери для новых талантов, и это время предоставляет им небывалые возможности для самовыражения и продвижения. По словам Баскова, сегодня молодые музыканты имеют доступ ко многим ресурсам, которые ранее были недоступны.

"Мы не стоим у лифта, не мешаем молодым. Напротив, мы рады видеть их на сцене", — отметил он.

Артист вспомнил о том, как в начале своей карьеры сталкивался с множеством преград: отсутствие поддержки со стороны радиостанций и продюсеров, сложности с записью и продвижением песен. В то время конкуренция была жесткой, а путь к успеху — тернистым.

Сегодня же ситуация кардинально изменилась. По словам Николая, за последний год было зарегистрировано более 13 тысяч новых исполнителей. Это говорит о том, что молодые артисты активно выходят на сцену и стремятся заявить о себе.

"Каждая семья может гордиться своим артистом", — шутливо добавил певец, указывая на то, что разнообразие музыкальных направлений и стилей только обогащает российскую эстраду.

Басков также отметил, что новые исполнители приносят свежие идеи и звучание, что является важным для развития музыкальной культуры в стране. "Мы всегда готовы поддержать молодые таланты, помочь им найти свой путь и место в индустрии", — подчеркнул он.