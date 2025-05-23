48-летний Басков раскрыл свое отношение к дерзким молодым артистам

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Пятница 23 мая

06:4248-летний Басков раскрыл свое отношение к дерзким молодым артистам 03:06Известная голливудская актриса сделала заявление о конфликте с Меган Маркл 00:12"Молюсь за тебя": Пугачева обратились к внуку на фоне трудностей с продажей дома 20:56У невостребованного Филиппа Киркорова крупные проблемы 20:35Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда 19:32Похороны музыканта Кузьмина обошлись в один миллион рублей 18:48Лазарев признался в любви юной красавице и показал ее всем поклонникам 18:41Совершившая ошибку Татьяна Васильева в ужасе от решения невестки: Я тебя заклинаю! 17:49Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды 17:40"Такого места больше нигде нет": вдова Караченцова променяла Москву на райский уголок 16:47Стало известно, как брошенный сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой 16:23Андрей Воробьев анонсировал летнюю культурную программу в Подмосковье 16:16Внезапно: не стало певицы и актрисы, чье имя прогремело на весь мир 15:29Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм-сказку "Старик Хоттабыч? 14:34Вдова рассказала о судьбе личных вещей покойного Левкина 14:13Костюшкин на всю страну поздравил жену с юбилеем – 45! 13:12Цискаридзе обратился к коллегам и поклонникам – сегодня день прощания 12:15Совершившая опрометчивый поступок Лопес угодила в неприятности 12:14Смерть партнера обернулась для Киркорова серьезными последствиями 12:13Знаменитый актер и писатель ушел из жизни крайне неожиданно 11:45Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью 11:17Появились подтверждения крушения брака Собчак и Богомолова после слухов об изменах 10:34Звезда театра и кино Дарья Мороз выставила пышные прелести: Двойной кайф 10:22Дайнеко раскрыла грандиозные планы на свадебное путешествие 10:08Бондарчук и Мордюкова: две великие "глыбы" кино СССР сидят как живые 09:50"Не от безысходности или нужды": Волочкова раскрыла настоющую причину продажи квартиры 09:43"В чем сила, брат?": люди несут цветы и свечи к мемориалу Сергея Бодрова 09:26Новый гроб каждый день: панихиды в Большом театре проходят одна за одной 09:07Лель не смогла смириться с неутешительными новостями о пропаже бывшего мужа 06:22Собчак сделала заявление о находящемся рядом маньяке: Сосед по маршрутке 03:09Маркл рассказала о своих тяготах материнства: Было идеализированное видение 00:17Решетова отреагировала на слухи о подаренной ей квартире Тимати 21:13Стало известно, с кем останется сын Прилучного и Муцениеце 19:52Молодежный экофестиваль состоялся в Петербурге на полях НМЭК 19:24Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву 18:40Упала в ноги Крутому и пустилась в пляс: Кудрявцева удивила коллег на собственном юбилее 18:32Собянин: ПВО Минобороны уничтожили вражеские БПЛА на подлете к Москве 18:04Появившаяся в обществе любимого мужчины Собчак ответила на слухи о разводе 16:51ТЕСТ: правда или вымысел о культовых сериалах 90-х? 15:51 Назван победитель музыкального конкурса "Интервидение" 14:58Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с Ниной Гребешковой? 13:57Бывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы 13:38Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ – Собянин 12:08Мгновенная карма: плюнувшего на соседей Харламова настигло возмездие 10:57Вступающая в наследство вдова Левкина рассказала о долгах и памятнике за несколько миллионов 10:33Волочкова тайно избавилась от подаренной состоятельным ухажером роскошной квартиры 10:29Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве" 08:53Седокова сделала заявление после требований близких Тиммы вернуть деньги: Пытались меня поломать 06:35Пригожин отказался содержать шикующих за его счет детей: Я не банкомат
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48-летний Басков раскрыл свое отношение к дерзким молодым артистам

48-летний Басков раскрыл свое отношение к дерзким молодым артистам
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Николай Басков поделился своим мнением о том, как звезды российской эстрады относятся к молодым исполнителям.

Певец подчеркнул, что современные артисты действительно открывают двери для новых талантов, и это время предоставляет им небывалые возможности для самовыражения и продвижения. По словам Баскова, сегодня молодые музыканты имеют доступ ко многим ресурсам, которые ранее были недоступны.

"Мы не стоим у лифта, не мешаем молодым. Напротив, мы рады видеть их на сцене", — отметил он.

Артист вспомнил о том, как в начале своей карьеры сталкивался с множеством преград: отсутствие поддержки со стороны радиостанций и продюсеров, сложности с записью и продвижением песен. В то время конкуренция была жесткой, а путь к успеху — тернистым.

Сегодня же ситуация кардинально изменилась. По словам Николая, за последний год было зарегистрировано более 13 тысяч новых исполнителей. Это говорит о том, что молодые артисты активно выходят на сцену и стремятся заявить о себе.

"Каждая семья может гордиться своим артистом", — шутливо добавил певец, указывая на то, что разнообразие музыкальных направлений и стилей только обогащает российскую эстраду.

Басков также отметил, что новые исполнители приносят свежие идеи и звучание, что является важным для развития музыкальной культуры в стране. "Мы всегда готовы поддержать молодые таланты, помочь им найти свой путь и место в индустрии", — подчеркнул он.

Шоу-бизнес в Telegram

23 мая 2025, 06:42
Николай Басков. Фото: соцсети
NEWS.ru✓ Надежный источник

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