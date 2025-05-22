У невостребованного Филиппа Киркорова крупные проблемы

Филипп Киркоров столкнулся с серьезными трудностями.

У Филиппа Киркорова крупные проблемы. Бизнес-начинание 58-летнего эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова в сфере модной розницы подходит к своему завершению. Федеральная налоговая служба (ФНС) приступила к процедуре ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Филл фо ю", которое принадлежало артисту. Эту информацию распространил Telegram-канал SHOT.

Указанное предприятие, специализацией которого являлась реализация одежды и обуви, было зарегистрировано певцом тринадцать лет назад. Продукция под этим брендом предлагалась покупателям, в частности, через именной бутик артиста Phil 4 You, расположенный в одном из крупных торговых центров столицы. На старте бизнес-проект демонстрировал определенную востребованность, однако со временем потребительский интерес к нему сошел на нет.

Всего через два года после старта работы розничная точка сменила адрес, переехав в дисконт-центр "Остатки сладки", а затем и вовсе прекратила функционирование. Тем не менее, формальная ликвидация самого юридического лица тогда не состоялась.

Ситуация получила новое развитие в ноябре 2024 года, когда налоговые органы приняли решение о блокировке банковских счетов ООО "Филл фо ю". Теперь же Федеральная налоговая служба приступила к процедуре принудительного прекращения деятельности данной организации.

Таким образом, коммерческая инициатива Филиппа Киркорова в сегменте модной розницы, длившаяся более десяти лет, подошла к своему финалу под контролем налоговых структур, не выдержав конкуренции и утратив актуальность на рынке.