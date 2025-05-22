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Четверг 22 мая

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У невостребованного Филиппа Киркорова крупные проблемы

У невостребованного Филиппа Киркорова крупные проблемы
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Филипп Киркоров столкнулся с серьезными трудностями.

У Филиппа Киркорова крупные проблемы. Бизнес-начинание 58-летнего эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова в сфере модной розницы подходит к своему завершению. Федеральная налоговая служба (ФНС) приступила к процедуре ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Филл фо ю", которое принадлежало артисту. Эту информацию распространил Telegram-канал SHOT.

Указанное предприятие, специализацией которого являлась реализация одежды и обуви, было зарегистрировано певцом тринадцать лет назад. Продукция под этим брендом предлагалась покупателям, в частности, через именной бутик артиста Phil 4 You, расположенный в одном из крупных торговых центров столицы. На старте бизнес-проект демонстрировал определенную востребованность, однако со временем потребительский интерес к нему сошел на нет.

Всего через два года после старта работы розничная точка сменила адрес, переехав в дисконт-центр "Остатки сладки", а затем и вовсе прекратила функционирование. Тем не менее, формальная ликвидация самого юридического лица тогда не состоялась.

Ситуация получила новое развитие в ноябре 2024 года, когда налоговые органы приняли решение о блокировке банковских счетов ООО "Филл фо ю". Теперь же Федеральная налоговая служба приступила к процедуре принудительного прекращения деятельности данной организации.

Таким образом, коммерческая инициатива Филиппа Киркорова в сегменте модной розницы, длившаяся более десяти лет, подошла к своему финалу под контролем налоговых структур, не выдержав конкуренции и утратив актуальность на рынке.

Шоу-бизнес в Telegram

22 мая 2025, 20:56
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @shot_shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный от горя Киркорова расплакался у гроба отца

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

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