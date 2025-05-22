Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда

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Четверг 22 мая

20:56У невостребованного Филиппа Киркорова крупные проблемы 20:35Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда 19:32Похороны музыканта Кузьмина обошлись в один миллион рублей 18:48Лазарев признался в любви юной красавице и показал ее всем поклонникам 18:41Совершившая ошибку Татьяна Васильева в ужасе от решения невестки: Я тебя заклинаю! 17:49Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды 17:40"Такого места больше нигде нет": вдова Караченцова променяла Москву на райский уголок 16:47Стало известно, как брошенный сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой 16:23Андрей Воробьев анонсировал летнюю культурную программу в Подмосковье 16:16Внезапно: не стало певицы и актрисы, чье имя прогремело на весь мир 15:29Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм-сказку "Старик Хоттабыч? 14:34Вдова рассказала о судьбе личных вещей покойного Левкина 14:13Костюшкин на всю страну поздравил жену с юбилеем – 45! 13:12Цискаридзе обратился к коллегам и поклонникам – сегодня день прощания 12:15Совершившая опрометчивый поступок Лопес угодила в неприятности 12:14Смерть партнера обернулась для Киркорова серьезными последствиями 12:13Знаменитый актер и писатель ушел из жизни крайне неожиданно 11:45Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью 11:17Появились подтверждения крушения брака Собчак и Богомолова после слухов об изменах 10:34Звезда театра и кино Дарья Мороз выставила пышные прелести: Двойной кайф 10:22Дайнеко раскрыла грандиозные планы на свадебное путешествие 10:08Бондарчук и Мордюкова: две великие "глыбы" кино СССР сидят как живые 09:50"Не от безысходности или нужды": Волочкова раскрыла настоющую причину продажи квартиры 09:43"В чем сила, брат?": люди несут цветы и свечи к мемориалу Сергея Бодрова 09:26Новый гроб каждый день: панихиды в Большом театре проходят одна за одной 09:07Лель не смогла смириться с неутешительными новостями о пропаже бывшего мужа 06:22Собчак сделала заявление о находящемся рядом маньяке: Сосед по маршрутке 03:09Маркл рассказала о своих тяготах материнства: Было идеализированное видение 00:17Решетова отреагировала на слухи о подаренной ей квартире Тимати 21:13Стало известно, с кем останется сын Прилучного и Муцениеце 19:52Молодежный экофестиваль состоялся в Петербурге на полях НМЭК 19:24Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву 18:40Упала в ноги Крутому и пустилась в пляс: Кудрявцева удивила коллег на собственном юбилее 18:32Собянин: ПВО Минобороны уничтожили вражеские БПЛА на подлете к Москве 18:04Появившаяся в обществе любимого мужчины Собчак ответила на слухи о разводе 16:51ТЕСТ: правда или вымысел о культовых сериалах 90-х? 15:51 Назван победитель музыкального конкурса "Интервидение" 14:58Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с Ниной Гребешковой? 13:57Бывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы 13:38Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ – Собянин 12:08Мгновенная карма: плюнувшего на соседей Харламова настигло возмездие 10:57Вступающая в наследство вдова Левкина рассказала о долгах и памятнике за несколько миллионов 10:33Волочкова тайно избавилась от подаренной состоятельным ухажером роскошной квартиры 10:29Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве" 08:53Седокова сделала заявление после требований близких Тиммы вернуть деньги: Пытались меня поломать 06:35Пригожин отказался содержать шикующих за его счет детей: Я не банкомат 03:27Имя Меган Маркл категорически запрещено упоминать в присутствии Кейт Миддлтон 00:0856-летняя Буланова готовится стать матерью: Прерогатива и решение мужа 21:28Тест: угадай реальные ли это названия советских фильмов или выдуманные
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Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда

Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда
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Практически каждый человек в наши дни знает, кто такой Омар Хайям, знаменитый персидский мудрец и ученый тысячелетней давности. Когда он был жив, пользовался почетными статусами математика, физика и ученого. Он внес свою лепту в развитие математики, в частности, занимаясь классификацией и решением математических выражений, что даже сейчас остается мастерством высочайшего уровня. Этот персидский уникум своего времени также занимался разработкой обновленного способа летоисчисления, который определили более точным, чем базовый календарь, и он по сей день актуален в некоторых государствах Востока.

Тем не менее подлинное признание настигло мудрейшего существенно позднее. Оно было связано с его философскими умозаключениями, которые он выражал в виде рубаи — четырех стихотворных строк. В XIX веке эти творческие изыски были впервые обнаружены и расшифрованы англичанами, а потом разлетелись в разные уголки земного шара, населяемого человечеством. Стихи этого персидского гения стали особым трендом в императорской России, а затем и в СССР. Рубаи Омара Хайяма, касающиеся извечных проблем человека любой формации, не теряют своей силы и в наше время. Поэтическое изложение Хайяма не похоже на другие сбалансированным сочетанием философской подачи, универсальностью вопросов, понятными формулировками, фокусом на изобретательности и чувственной отдачей.

Вопреки тому, что Омар Хайям жил и занимался творчеством практически тысячелетие назад, его многочисленные труды остаются на злобу дня и в нашей современности. Особенно рубаи, где мудрый философ говорил, что ничего в нашей жизни нет смысла бояться;

"Перед погонщицей — своей судьбой — не трусь.
Не так уж долго ей владеть тобой, не трусь.
Что в прошлом кануло, все провожай улыбкой,
И пусть грядущее грозит бедой, не трусь".

Разумеется, даже содержательных указаний Хайяма будет мало для того, чтобы искоренить в себе непосильные боязнь и страх: это обыденно для человека. Тем не менее лишний раз подумать над этим актуальным вопросом не повредит: современному человеку любого статуса привычно переживать и паниковать из-за такого существенного количества глупых формальностей, что этот аспект практически в случае каждого следует рассмотреть раз и навсегда.

Шоу-бизнес в Telegram

22 мая 2025, 20:35
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артисты с философским образованием

Ведущий Валдис Пельш окончил философский факультет МГУ. "Категорически не люблю немецкую классическую философию – один из самых жестоких курсов", - признавался артист.
Актриса Яна Троянова окончила Уральский Государственный университет, факультет философии, и ни разу не пожалела об этом образовании.
Советская и российская певица Ирина Богушевская не просто получила образование философа, но и преподавала эту науку.
Мультиинструменталист и актер Павел Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств, на философском факультете МГУ, но не задержался нигде дольше полугода.
Актер Владимир Юматов - кандидат философских наук.
В 2004 году и Земфира поступила на философский факультет, но через два года была отчислена.
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров проучился на философском факультете Теологического института целых три года.
Звезда бразильских сериалов Вера Фишер поступила на историко-философский факультет университета Санта-Каталины, но учебу так и не закончила, увлекшись работой телеведущей.

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