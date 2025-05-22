Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда

Практически каждый человек в наши дни знает, кто такой Омар Хайям, знаменитый персидский мудрец и ученый тысячелетней давности. Когда он был жив, пользовался почетными статусами математика, физика и ученого. Он внес свою лепту в развитие математики, в частности, занимаясь классификацией и решением математических выражений, что даже сейчас остается мастерством высочайшего уровня. Этот персидский уникум своего времени также занимался разработкой обновленного способа летоисчисления, который определили более точным, чем базовый календарь, и он по сей день актуален в некоторых государствах Востока.

Тем не менее подлинное признание настигло мудрейшего существенно позднее. Оно было связано с его философскими умозаключениями, которые он выражал в виде рубаи — четырех стихотворных строк. В XIX веке эти творческие изыски были впервые обнаружены и расшифрованы англичанами, а потом разлетелись в разные уголки земного шара, населяемого человечеством. Стихи этого персидского гения стали особым трендом в императорской России, а затем и в СССР. Рубаи Омара Хайяма, касающиеся извечных проблем человека любой формации, не теряют своей силы и в наше время. Поэтическое изложение Хайяма не похоже на другие сбалансированным сочетанием философской подачи, универсальностью вопросов, понятными формулировками, фокусом на изобретательности и чувственной отдачей.

Вопреки тому, что Омар Хайям жил и занимался творчеством практически тысячелетие назад, его многочисленные труды остаются на злобу дня и в нашей современности. Особенно рубаи, где мудрый философ говорил, что ничего в нашей жизни нет смысла бояться;

"Перед погонщицей — своей судьбой — не трусь.

Не так уж долго ей владеть тобой, не трусь.

Что в прошлом кануло, все провожай улыбкой,

И пусть грядущее грозит бедой, не трусь".

Разумеется, даже содержательных указаний Хайяма будет мало для того, чтобы искоренить в себе непосильные боязнь и страх: это обыденно для человека. Тем не менее лишний раз подумать над этим актуальным вопросом не повредит: современному человеку любого статуса привычно переживать и паниковать из-за такого существенного количества глупых формальностей, что этот аспект практически в случае каждого следует рассмотреть раз и навсегда.