Похороны музыканта Кузьмина обошлись в один миллион рублей

На церемонию захоронения потратился брат артиста.

Наталия Кузьмина, вдова музыканта Александра Кузьмина и невестка знаменитого рокера Владимира Кузьмина, постепенно восстанавливается после тяжелейшего потрясения, вызванного внезапным уходом мужа из жизни. Напомним, артист, чьи последние годы, по сообщениям, были омрачены борьбой с алкогольной зависимостью, скончался в Сочи. Его тело было найдено на автобусной остановке в Адлере.

Тело брата Владимира Кузьмина, Александра, было кремировано, а прах впоследствии упокоился на кладбище в Подмосковье. Наталия Кузьмина в недавнем разговоре с представителями СМИ впервые публично поделилась деталями организации траурных мероприятий и их стоимостью.

Наталия не стала скрывать, что нести основные расходы по организации погребения и прощания помогал легендарный Владимир Кузьмин. По ее словам, Владимир взял на себя значительную часть финансовых обязательств. В частности, она рассказала, что брат ее покойного мужа перевел 870 тысяч рублей на счет ритуальных агентов, занимавшихся церемонией прощания. Отдельно, как уточнила Наталия, еще 70 тысяч рублей составили затраты на само захоронение праха. В общей сложности, по подсчетам вдовы, на все необходимые траурные процедуры было потрачено внушительные 940 тысяч рублей.

Наталия с горечью отметила, что даже такие элементарные вещи, как подготовка места на кладбище, оказались недешевыми. Она привела пример: за выкапывание ямки пришлось заплатить 15 тысяч рублей, при этом ей самой, по ее словам, не позволили выполнить эту работу. Вдова добавила, что немалых денег стоили и прочие сопутствующие расходы, включая трансфер и другие необходимые траты. В связи с этим Наталия выразила глубокую признательность своему деверю за его финансовую поддержку в этот трудный период, сказав, что он оплатил все необходимое, и передала ему низкий поклон и благодарность.

Наталия призналась, что после пережитой трагедии постепенно начинает восстанавливаться. Она подчеркнула, что пережила это горе самостоятельно, взяв на себя все организационные моменты и справившись с испытанием. Теперь, по ее словам, она уже начала спать практически нормально.

Несмотря на тяжелую утрату, Наталия Кузьмина полна решимости сохранить память о своем муже Александре Кузьмине. У нее уже сформировалось множество планов на будущее. В частности, она намерена организовывать и проводить вечера памяти супруга, чтобы его творчество и личность не были забыты.