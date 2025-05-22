Совершившая ошибку Татьяна Васильева в ужасе от решения невестки: Я тебя заклинаю!

Татьяна Васильева предостерегла жену сына от серьезной беды.

Известная 78-летняя актриса Татьяна Васильева в ужасе от решения невестки, Актриса выступила с экстренным предостережением для Марии Болонкиной-Васильевой, жены ее сына Филиппа, отговорив ее от крайне рискованного занятия. По стечению обстоятельств, подобный опыт уже привел саму народную артистку на операционный стол много лет назад.

Как оказалось, супруга ее сына Филиппа задумала самостоятельно избавиться от папиллом на теле и приобрела для этих целей чистотел – популярное, но потенциально опасное народное средство. Бдительный муж, Филипп, тут же обратился за советом к своей знаменитой матери.

Реакция Татьяны Васильевой была крайне эмоциональной – она пришла в ужас от подобной идеи и категорически запретила Марии заниматься самолечением. Причиной такого резкого выступления стал личный, трагический опыт самой Татьяны Григорьевны. Оказалось, много лет назад она опробовала тот же "народный метод" на себе, и это привело к катастрофическим последствиям.

"Маша, послушай меня. У меня все это закончилось операцией. Я себе это сделала. Это страшная история. Мне прожгло просто до кости. Ни в коем случае, я тебя заклинаю!" – откровенно рассказала о пережитом Васильева.

Таким образом, артистка пережила тяжелейший химический ожог, который потребовал хирургического вмешательства и оставил заметный шрам на груди.