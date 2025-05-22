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Четверг 22 мая

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Лазарев признался в любви юной красавице и показал ее всем поклонникам

Лазарев признался в любви юной красавице и показал ее всем поклонникам
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Певец Сергей Лазарев представил любимую дочь по случаю выпускного в детском саду. Он поделился впечатлениями о празднике, показал нарядную девочку во всей красе и сердечно поздравил ее. От этой семейной идиллии глаз не оторвать!

Сергей Лазарев — не только успешный артист, покоривший за время карьеры миллионы людей своим голосом и талантом. В первую очередь он счастливый отец двоих детей: 10-летнего сына Никиты и 6-летней дочери Анны. У юной наследницы певца сейчас волнительный период, предваряющий начало школьной жизни и большой ответственности. Осталось совсем чуть-чуть — подождать до осени, и тогда Анна Сергеевна присоединится к брату-школьнику.

Звездный папа Сергей рассказал, что у красавицы-дочки прошел выпускной в детском садике, и это праздничное мероприятие он не смог пропустить. Несмотря на загруженный график и возвращение домой с работы в два часа ночи, он успел лечь спать в три и проснуться в восемь утра, а дальше — поддерживать Анну в выступлении перед детьми и родителями.

"Сердце сжимается от умиления и легкой грусти, что так быстро летит время, и скоро новый этап — школа! Анюта, люблю", — обратился к будущей первоклашке глава семейства. Вместе с началом школьного периода папу-артиста непременно ждут перемены: от чего-то придется отказаться, а к чему-то научиться привыкать. Ясно одно: как раньше уже не будет, но отцовская любовь преодолеет любые трудности.

Шоу-бизнес в Telegram

22 мая 2025, 18:48
Сергей Лазарев с дочкой. Фото: Telegram
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Фоторепортаж

41 год Сергею Лазареву: мама зовет певца Солнышком и несет житейскую мудрость

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: соцсети / @tinalazareva
Фото: соцсети / @tinalazareva
Фото: соцсети / @tinalazareva

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