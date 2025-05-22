Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды

Фигура, хорошо знакомая российской публике как успешный шоумен и певец, недавно сделала шаг, вызвавший настоящий переполох.

Известный шоумен и певец Александр Ревва, родившийся в Донецке, недавно получил российское гражданство, что вызвало бурную реакцию в обществе и среди деятелей культуры. По официальным данным, российский паспорт артист получил 6 мая 2025 года.

Ревва долгое время не оформлял российское гражданство, несмотря на многолетнее проживание и работу в России. После начала сложной политической обстановки в 2022 году он вместе с семьей уехал в Испанию, что многие рассудили, как предательство, однако позже вернулся в Москву и продолжил концертную деятельность, избегая при этом публичных заявлений.

Новость о получении паспорта вызвала волну критики. Актриса и общественный деятель Яна Поплавская резко осудила Ревву, подчеркнув, что он все это время не был гражданином России, а теперь получил паспорт, несмотря на свою неоднозначную позицию и критику в адрес страны. Поплавская выразила возмущение тем, кто принимал решение о выдаче гражданства.

Кроме того, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин собрался инициировать законность выдачи паспорта знаменитости. Он добавил, что российский паспорт не делает Ревву частью нашей страны. Многие пользователи и читатели в социальных сетях также поддержали это мнение и выразили резкое недовольство распространившейся новостью. В комментариях они написали, что артист также предал родителей. Они также выразили сожаление, что их мнение ничего не значит в решении таких вопросов.

Ранее Ревва сталкивался с бойкотом в российском шоу-бизнесе: его концерты отменялись, а выступления вырезались из телевизионных программ. Несмотря на это, он продолжает работать в России, хотя и избегает публичности.