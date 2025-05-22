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Четверг 22 мая

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"Такого места больше нигде нет": вдова Караченцова променяла Москву на райский уголок

"Такого места больше нигде нет": вдова Караченцова променяла Москву на райский уголок
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Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, отправилась из Москвы на отдых в Болгарию. В этом райском уголке у ее семьи два дома, которые построил сын. В одном из них, в болгарском городе Святой Влас, актриса живет сама. Об этом пишет URA.RU.

"Такого места больше нигде нет", — заявляет вдова народного артиста РСФСР и перечисляет многочисленные плюсы отдыха на болгарской земле. Во-первых, ее привлекает жизнь на "святом" месте. Во-вторых, вкусная вода из источника, которая течет прямо из крана. В-третьих, Людмила Андреевна наслаждается уникальным воздухом, который идет с холмов и пересекается с морским. В-четвертых, вкуснейшая еда. Например, греческая клубника.

Ну а в семейном гнездышке, как дома в Москве, она сидит редко. Вдали от родины овдовевшая женщина посвящает много времени прогулкам и каждый раз восхищается красотами Святого Власа, будто впервые. А вот минус среди всех этих плюсов для избранницы Караченцова вырисовывается только один. Добираться до райского местечка не так просто, как было во времена СССР. Пять часов у артистки занял перелет до Стамбула, а затем шесть часов ей пришлось проехать до болгарского дома на такси.

Артистичная москвичка Поргина также отмечает, что цены в Болгарии после эпохи СССР подросли, но затянуть пояс потуже не торопится. "Говорят, что скоро все будет продаваться в евро. Но пока все в левах. Все можно себе позволить купить", — утверждает Людмила Андреевна.

После ухода Николая Петровича вдова не теряет с ним связи и уверяет, что тот все время видит и слышит ее. В Москве и за границей, каждую минуту и каждую секунду. "Жизнь на земле такая быстрая, а у нас с тобой жизнь вечная, потому что мы — венчанные", — так вспоминает слова ушедшего главы семьи по-райски отдыхающая Поргина.

Шоу-бизнес в Telegram

22 мая 2025, 17:40
Кадр из шоу «Откройте, Давид»
URA.RU✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Игривая Порывай и волшебная Поргина: две принцессы на пенсии

Людмила Поргина. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Эльперин и Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Порывай и Наташа Королева. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com

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