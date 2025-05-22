Стало известно, как брошенный сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой

Люди несут цветы к дому Хазанова Тесты Кафельникова намекнула на развод Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому ГлюкозыЛюди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на КипреПусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре Люди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре Москвы

Лента новостей

Четверг 22 мая

17:49Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды 17:40"Такого места больше нигде нет": вдова Караченцова променяла Москву на райский уголок 16:47Стало известно, как брошенный сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой 16:23Андрей Воробьев анонсировал летнюю культурную программу в Подмосковье 16:16Внезапно: не стало певицы и актрисы, чье имя прогремело на весь мир 15:29Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм-сказку "Старик Хоттабыч? 14:34Вдова рассказала о судьбе личных вещей покойного Левкина 14:13Костюшкин на всю страну поздравил жену с юбилеем – 45! 13:12Цискаридзе обратился к коллегам и поклонникам – сегодня день прощания 12:15Совершившая опрометчивый поступок Лопес угодила в неприятности 12:14Смерть партнера обернулась для Киркорова серьезными последствиями 12:13Знаменитый актер и писатель ушел из жизни крайне неожиданно 11:45Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью 11:17Появились подтверждения крушения брака Собчак и Богомолова после слухов об изменах 10:34Звезда театра и кино Дарья Мороз выставила пышные прелести: Двойной кайф 10:22Дайнеко раскрыла грандиозные планы на свадебное путешествие 10:08Бондарчук и Мордюкова: две великие "глыбы" кино СССР сидят как живые 09:50"Не от безысходности или нужды": Волочкова раскрыла настоющую причину продажи квартиры 09:43"В чем сила, брат?": люди несут цветы и свечи к мемориалу Сергея Бодрова 09:26Новый гроб каждый день: панихиды в Большом театре проходят одна за одной 09:07Лель не смогла смириться с неутешительными новостями о пропаже бывшего мужа 06:22Собчак сделала заявление о находящемся рядом маньяке: Сосед по маршрутке 03:09Маркл рассказала о своих тяготах материнства: Было идеализированное видение 00:17Решетова отреагировала на слухи о подаренной ей квартире Тимати 21:13Стало известно, с кем останется сын Прилучного и Муцениеце 19:52Молодежный экофестиваль состоялся в Петербурге на полях НМЭК 19:24Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву 18:40Упала в ноги Крутому и пустилась в пляс: Кудрявцева удивила коллег на собственном юбилее 18:32Собянин: ПВО Минобороны уничтожили вражеские БПЛА на подлете к Москве 18:04Появившаяся в обществе любимого мужчины Собчак ответила на слухи о разводе 16:51ТЕСТ: правда или вымысел о культовых сериалах 90-х? 15:51 Назван победитель музыкального конкурса "Интервидение" 14:58Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с Ниной Гребешковой? 13:57Бывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы 13:38Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ – Собянин 12:08Мгновенная карма: плюнувшего на соседей Харламова настигло возмездие 10:57Вступающая в наследство вдова Левкина рассказала о долгах и памятнике за несколько миллионов 10:33Волочкова тайно избавилась от подаренной состоятельным ухажером роскошной квартиры 10:29Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве" 08:53Седокова сделала заявление после требований близких Тиммы вернуть деньги: Пытались меня поломать 06:35Пригожин отказался содержать шикующих за его счет детей: Я не банкомат 03:27Имя Меган Маркл категорически запрещено упоминать в присутствии Кейт Миддлтон 00:0856-летняя Буланова готовится стать матерью: Прерогатива и решение мужа 21:28Тест: угадай реальные ли это названия советских фильмов или выдуманные 20:16На фоне слухов о "болезни" супруга юмориста Евгения Петросяна улетела из России 19:48Надежда Бабкина предложила Михаилу Ефремову работу в своем театре 19:07Волочкова раскрыла, почему не общается с родителями зятя 17:33СМИ сообщили о серьезной болезни молодой жены Петросяна 16:49Владимир Пресняков сделал громкое признание в важный для него день
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Стало известно, как брошенный сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой

Стало известно, как брошенный сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой
374

Напряженная судебная тяжба между известными актерами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, касающаяся судьбы их старшего сына Тимофея, близится к завершению. Пока бывшие супруги обсуждают последние детали, СМИ выяснили, как сам десятилетний подросток отреагировал на один из самых обсуждаемых событий в жизни его матери – ее помолвку с музыкантом Петром Дрангой.

Вопрос об определении места жительства сына Агаты Муцениеце, Тимофея, вот-вот будет окончательно решен в суде. По информации источника, актриса, кажется, уже смирилась с тем, что сын останется жить с отцом. Отмечается, что она готова пойти на любые условия Павла, лишь бы заключить мировое соглашение.

Однако Павел Прилучный выступает категорически против такого сценария. Его позиция связана с желанием получить официальное судебное решение, в котором будут зафиксированы все установленные факты – прежде всего, результат экспертизы, подтверждающей, что брошенный матерью Тимофей сам принял решение переехать к отцу и не подвергался никакому давлению или принуждению. Адвокат Прилучного не исключает, что Агата может вновь обратиться в суд в будущем, и судебное решение по вопросу места жительства исключит повторное рассмотрение этой темы.

Тем временем, жизнь самой Агаты Муцениеце бьет ключом. Похоже, она действительно решила оставить судебные дрязги в прошлом и сосредоточиться на личной жизни. Актриса признавалась, что ее приоритеты изменились, и теперь главное для нее – положительные эмоции, а не переживания и страдания.

Агата обрела счастье рядом с любимым мужчиной. Ее роман с известным музыкантом Петром Дрангой начался в 2024 году, а весной 2025-го пара объявила о помолвке. Агата приняла предложение, и сейчас они готовятся к свадьбе.

Младшая дочь Агаты и Павла, Мия, горячо поддерживает мать во всех ее начинаниях. После того, как Тимофей переехал жить к отцу, Мия осталась с Агатой. Сообщается, что сейчас Мия стала реже видеться с Павлом и Тимофеем. Это объясняется, в том числе, несовпадением графиков, но, по данным источника, свой вклад в это дистанцирование внесла и сама Агата.

О предстоящей свадьбе Агаты Мия узнала первой – она присутствовала при предложении руки и сердца. Тимофей же, скорее всего, получил эту новость из социальных сетей. В настоящее время его общение с матерью происходит нерегулярно.

В доме Павла Прилучного тему грядущего бракосочетания Агаты стараются обходить стороной. Однако подчеркивается, что если Тимофей сам выразит желание посетить торжество, никаких препятствий для него создавать не будут.

Адвокат Прилучного Оксана Даниелова сообщила, что, насколько ей известно, когда Тимофей узнал о намерении мамы выйти замуж, он не продемонстрировал никаких бурных реакций: не было ни истерик, ни обид. Она также пояснила, что отсутствие сильной эмоциональной реакции связано с тем, что мальчик просто сильно устал от всей этой шумихи.

По словам адвоката, Тимофей измотан происходящим и мечтает лишь об одном – чтобы судебный спор между родителями как можно скорее закончился, и все проблемы остались в прошлом. Она также еще раз подтвердила, что подросток принял решение жить с отцом самостоятельно, без какого-либо внешнего давления, что было зафиксировано в том числе в ходе проведенной экспертизы.

Шоу-бизнес в Telegram

22 мая 2025, 16:47
Павел Прилучный. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

По теме

В Сети накинулись на влезшую в отношения матери и сына Зепюр Брутян: Верх безмозглого цинизма

"Вот и ответ": заподозренная в беременности Муцениеце показала свой живот
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды

Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды
Фигура, хорошо знакомая российской публике как успешный шоумен и певец, недавно сделала шаг, вызвавший настоящий переполох. Известный шоумен и певец Александр Ревва, родившийся в Донецке, недавно получил российское гражданство, что вызвало бурную реакцию в обществе и среди деятелей культуры.

"Такого места больше нигде нет": вдова Караченцова променяла Москву на райский уголок

"Такого места больше нигде нет": вдова Караченцова променяла Москву на райский уголок
Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, отправилась из Москвы на отдых в Болгарию. В этом райском уголке у ее семьи два дома, которые построил сын. В одном из них, в болгарском городе Святой Влас, актриса живет сама. Об этом пишет URA.RU. "Такого места больше нигде нет", — заявляет вдова народного артиста РСФСР и перечисляет многочисленные плюсы отдыха на болгарской земле.

Внезапно: не стало певицы и актрисы, чье имя прогремело на весь мир

Внезапно: не стало певицы и актрисы, чье имя прогремело на весь мир
Эта звезда прожила долгую, но при этом драматичную жизнь. Не только в кадре и на сцене, но и в социуме Доринья Дюваль раскрылась во всей красе. Теперь же мир прощается с артисткой и провожает ее в последний путь. Стало известно об уходе бразильской звезды мыльных опер, которая пробилась к славе благодаря таланту творческому, таланту к труду, смекалке, а главное — потрясающей силе воли.

Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России

Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России
Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева оказалась в центре внимания СМИ, внезапно отправившись за пределы страны. Лариса Гузеева покинула Россию.

Вдова рассказала о судьбе личных вещей покойного Левкина

Вдова рассказала о судьбе личных вещей покойного Левкина
Со дня скоропостижной смерти Владимира Левкина прошло полгода. Корреспондент "Дни.ру" поинтересовался у вдовы судьбой личных вещей знаменитого музыканта. "Ника (12-летняя дочь артиста – Прим.

Выбор читателей

21/05СрдПригожин отказался содержать шикующих за его счет детей: Я не банкомат 21/05СрдМгновенная карма: плюнувшего на соседей Харламова настигло возмездие 21/05СрдБывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы 21/05СрдУпала в ноги Крутому и пустилась в пляс: Кудрявцева удивила коллег на собственном юбилее 21/05Срд Назван победитель музыкального конкурса "Интервидение" 21/05СрдПоявившаяся в обществе любимого мужчины Собчак ответила на слухи о разводе