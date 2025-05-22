Стало известно, как брошенный сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой

Напряженная судебная тяжба между известными актерами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, касающаяся судьбы их старшего сына Тимофея, близится к завершению. Пока бывшие супруги обсуждают последние детали, СМИ выяснили, как сам десятилетний подросток отреагировал на один из самых обсуждаемых событий в жизни его матери – ее помолвку с музыкантом Петром Дрангой.

Вопрос об определении места жительства сына Агаты Муцениеце, Тимофея, вот-вот будет окончательно решен в суде. По информации источника, актриса, кажется, уже смирилась с тем, что сын останется жить с отцом. Отмечается, что она готова пойти на любые условия Павла, лишь бы заключить мировое соглашение.

Однако Павел Прилучный выступает категорически против такого сценария. Его позиция связана с желанием получить официальное судебное решение, в котором будут зафиксированы все установленные факты – прежде всего, результат экспертизы, подтверждающей, что брошенный матерью Тимофей сам принял решение переехать к отцу и не подвергался никакому давлению или принуждению. Адвокат Прилучного не исключает, что Агата может вновь обратиться в суд в будущем, и судебное решение по вопросу места жительства исключит повторное рассмотрение этой темы.

Тем временем, жизнь самой Агаты Муцениеце бьет ключом. Похоже, она действительно решила оставить судебные дрязги в прошлом и сосредоточиться на личной жизни. Актриса признавалась, что ее приоритеты изменились, и теперь главное для нее – положительные эмоции, а не переживания и страдания.

Агата обрела счастье рядом с любимым мужчиной. Ее роман с известным музыкантом Петром Дрангой начался в 2024 году, а весной 2025-го пара объявила о помолвке. Агата приняла предложение, и сейчас они готовятся к свадьбе.

Младшая дочь Агаты и Павла, Мия, горячо поддерживает мать во всех ее начинаниях. После того, как Тимофей переехал жить к отцу, Мия осталась с Агатой. Сообщается, что сейчас Мия стала реже видеться с Павлом и Тимофеем. Это объясняется, в том числе, несовпадением графиков, но, по данным источника, свой вклад в это дистанцирование внесла и сама Агата.

О предстоящей свадьбе Агаты Мия узнала первой – она присутствовала при предложении руки и сердца. Тимофей же, скорее всего, получил эту новость из социальных сетей. В настоящее время его общение с матерью происходит нерегулярно.

В доме Павла Прилучного тему грядущего бракосочетания Агаты стараются обходить стороной. Однако подчеркивается, что если Тимофей сам выразит желание посетить торжество, никаких препятствий для него создавать не будут.

Адвокат Прилучного Оксана Даниелова сообщила, что, насколько ей известно, когда Тимофей узнал о намерении мамы выйти замуж, он не продемонстрировал никаких бурных реакций: не было ни истерик, ни обид. Она также пояснила, что отсутствие сильной эмоциональной реакции связано с тем, что мальчик просто сильно устал от всей этой шумихи.

По словам адвоката, Тимофей измотан происходящим и мечтает лишь об одном – чтобы судебный спор между родителями как можно скорее закончился, и все проблемы остались в прошлом. Она также еще раз подтвердила, что подросток принял решение жить с отцом самостоятельно, без какого-либо внешнего давления, что было зафиксировано в том числе в ходе проведенной экспертизы.