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Четверг 22 мая

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Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России

Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России
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Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева оказалась в центре внимания СМИ, внезапно отправившись за пределы страны.

Лариса Гузеева покинула Россию. Пунктом назначения артистка выбрала Иерусалим. Об этом она сама рассказала подписчикам, опубликовав в социальных сетях кадры из Израиля. Артистка пояснила, что ее визит не случаен и связан с личными мотивами.

Телеведущая рассказала, что каждый год старается приехать к Храму Гроба Господня – месту, которое она очень любит и которое, по ее словам, ей важно посещать хотя бы один раз в год. Нынешняя поездка совпала с православным праздником – Днем святого Николая Чудотворца.

Новость об этой поездке появилась буквально через неделю после того, как в СМИ широко обсуждалась информация о финансовых трудностях Ларисы Гузеевой. Стало известно, что на телеведущую подал в суд АО "Мосводоканал" из-за просроченных платежей за воду и коммунальные услуги. Согласно сообщениям прессы, Гузеева оплатила накопившуюся задолженность только после того, как было вынесено судебное решение по данному вопросу.

В своих публичных выступлениях и социальных сетях Лариса Гузеева часто бывает откровенна с поклонниками, затрагивая различные аспекты своей жизни. Недавно она вновь поднимала тему воспитания своих детей – сына Георгия и дочери Ольги. Телеведущая признавалась, что испытывает чувство вины перед ними и считает, что ей приходится "замаливать грехи" своего материнства.

В частности, Гузеева рассказывала о своем "железобетонном" подходе к воспитанию сына, целью которого было уберечь его от наркотиков и алкоголя. Она делилась, что теперь, осознав чрезмерную строгость, каждую ночь мысленно просит прощения у Георгия. По ее словам, сын даже записал ее в телефонной книге под прозвищем "Зима", которое, как отмечает актриса, она не обижается, понимая, что оно отражает особенности ее воспитания.

Шоу-бизнес в Telegram

22 мая 2025, 15:29
Лариса Гузеева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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