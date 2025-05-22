Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России

Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева оказалась в центре внимания СМИ, внезапно отправившись за пределы страны.

Лариса Гузеева покинула Россию. Пунктом назначения артистка выбрала Иерусалим. Об этом она сама рассказала подписчикам, опубликовав в социальных сетях кадры из Израиля. Артистка пояснила, что ее визит не случаен и связан с личными мотивами.

Телеведущая рассказала, что каждый год старается приехать к Храму Гроба Господня – месту, которое она очень любит и которое, по ее словам, ей важно посещать хотя бы один раз в год. Нынешняя поездка совпала с православным праздником – Днем святого Николая Чудотворца.

Новость об этой поездке появилась буквально через неделю после того, как в СМИ широко обсуждалась информация о финансовых трудностях Ларисы Гузеевой. Стало известно, что на телеведущую подал в суд АО "Мосводоканал" из-за просроченных платежей за воду и коммунальные услуги. Согласно сообщениям прессы, Гузеева оплатила накопившуюся задолженность только после того, как было вынесено судебное решение по данному вопросу.

В своих публичных выступлениях и социальных сетях Лариса Гузеева часто бывает откровенна с поклонниками, затрагивая различные аспекты своей жизни. Недавно она вновь поднимала тему воспитания своих детей – сына Георгия и дочери Ольги. Телеведущая признавалась, что испытывает чувство вины перед ними и считает, что ей приходится "замаливать грехи" своего материнства.

В частности, Гузеева рассказывала о своем "железобетонном" подходе к воспитанию сына, целью которого было уберечь его от наркотиков и алкоголя. Она делилась, что теперь, осознав чрезмерную строгость, каждую ночь мысленно просит прощения у Георгия. По ее словам, сын даже записал ее в телефонной книге под прозвищем "Зима", которое, как отмечает актриса, она не обижается, понимая, что оно отражает особенности ее воспитания.

