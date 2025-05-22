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Четверг 22 мая

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Внезапно: не стало певицы и актрисы, чье имя прогремело на весь мир

Внезапно: не стало певицы и актрисы, чье имя прогремело на весь мир
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Эта звезда прожила долгую, но при этом драматичную жизнь. Не только в кадре и на сцене, но и в социуме Доринья Дюваль раскрылась во всей красе. Теперь же мир прощается с артисткой и провожает ее в последний путь.

Стало известно об уходе бразильской звезды мыльных опер, которая пробилась к славе благодаря таланту творческому, таланту к труду, смекалке, а главное — потрясающей силе воли. Судьба этой красивой женщине выпала на редкость непростая: в 80-е годы сценическая дива скандалила с мужем-тираном, который был моложе ее на 16 лет, выстрелила в него прямо дома и отправила на тот свет. За преступлением последовало тюремное заключение на шестилетний срок.

Загремевшая в передрягу королева драмы не просто выдержала наказание и испытание, но и мирно провела остаток жизни в режиме "максимум", а также написала книгу обо всех неприкрытых злоключениях и превратностях судьбы. В частности, о принудительной близости с мужчиной в возрасте до 16 лет, а также перенесенном аборте.

Сообщается, что Доринья Дюваль ушла навсегда 21 мая — в 96. Об этом известили не только зарубежные, но и российские таблоиды. Дочь звезды Карла Даниэль заявила, что прощание проходит с грустью, но и с облегчением тоже. Наследница героини мыльных опер подчеркнула, что ушедшая артистка проявила себя в социальных статусах матери, бабушки, подруги. Каким был в жизни главный, видимо, знала лишь она сама.

Шоу-бизнес в Telegram

22 мая 2025, 16:16
Фото: Zoran Kokanovic / unsplash.com
Express✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Море слез и роз: звезды собираются у гроба Валентина Юдашкина

Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру

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